АНЧЕЛОТТИ: «Надо сразу начинать хорошо, а не ждать, пока счет станет 0:2»

Вечером 22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.

Мадридский Реал совершил камбэк с 0:2 и обыграл Боруссию з Дортмунда со счетом 5:2.

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Карло Анчелотти, главный тренер «Реала», рассказал о матче:

«Это был лучший второй тайм в сезоне. Мы оказали больше давления на Дортмунд, чем делали это раньше. У Винисиуса Жуниора необыкновенный характер. Я думаю, что мы были очень робкими в первой половине, мы начали игру с гораздо меньшей интенсивностью.

Мы были слишком, слишком медленными. Мы можем играть с большей энергией и можем рисковать больше, чем в первом тайме. Но мы были в низком блоке и недостаточно хорошо прессинговали. Я знал, что мы являемся командой с гораздо большей энергией.

В перерыве я сказал исправить мелкие детали. Выигрывать дуэли, делать передачи, не ошибаться в них, и вот где динамика игры может измениться. Мы были быстрее, интенсивнее и более сконцентрированными. Система, по которой мы играли, была не самым важным. Самое важное – это отношение, игроки и их вклад.

Главное – сразу начинать хорошо, с концентрацией и интенсивностью, а не ждать, пока мы станем проиграем 0:2! Нам нужно улучшить это, и я совершенно уверен, что мы это сделаем».