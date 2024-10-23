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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
22.10.2024 22:00 – FT 5 : 2
Боруссия Д
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 05:53 | Обновлено 23 октября 2024, 06:03
511
0

АНЧЕЛОТТИ: «Надо сразу начинать хорошо, а не ждать, пока счет станет 0:2»

Главный тренер Реала рассказал о матче против Боруссии из Дортмунда

23 октября 2024, 05:53 | Обновлено 23 октября 2024, 06:03
511
0
АНЧЕЛОТТИ: «Надо сразу начинать хорошо, а не ждать, пока счет станет 0:2»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Вечером 22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.

Мадридский Реал совершил камбэк с 0:2 и обыграл Боруссию з Дортмунда со счетом 5:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала», рассказал о матче:

«Это был лучший второй тайм в сезоне. Мы оказали больше давления на Дортмунд, чем делали это раньше. У Винисиуса Жуниора необыкновенный характер. Я думаю, что мы были очень робкими в первой половине, мы начали игру с гораздо меньшей интенсивностью.

Мы были слишком, слишком медленными. Мы можем играть с большей энергией и можем рисковать больше, чем в первом тайме. Но мы были в низком блоке и недостаточно хорошо прессинговали. Я знал, что мы являемся командой с гораздо большей энергией.

В перерыве я сказал исправить мелкие детали. Выигрывать дуэли, делать передачи, не ошибаться в них, и вот где динамика игры может измениться. Мы были быстрее, интенсивнее и более сконцентрированными. Система, по которой мы играли, была не самым важным. Самое важное – это отношение, игроки и их вклад.

Главное – сразу начинать хорошо, с концентрацией и интенсивностью, а не ждать, пока мы станем проиграем 0:2! Нам нужно улучшить это, и я совершенно уверен, что мы это сделаем».

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Боруссия Д Карло Анчелотти
Николай Степанов Источник: УЕФА
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