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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
22.10.2024 22:00 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 октября 2024, 13:37 |
40
0

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 22 октября в 22:00

20 октября 2024, 13:37 |
40
0
Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Во вторник, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд
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Трансляция матча В эфире

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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лига чемпионов смотреть онлайн Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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