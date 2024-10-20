22.10.2024 22:00 - : -
Лига чемпионов20 октября 2024, 13:37 |
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Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 22 октября в 22:00
20 октября 2024, 13:37 |
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Во вторник, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Боруссия ДортмундСмотреть трансляцию
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