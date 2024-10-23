Реал – Боруссия Д – 5:2. Безумный хет-трик Вини. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25
22 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.
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Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.
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Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 22 октября
Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 5:2
Голы: Рюдигер, 60, Винисиус Жуниор, 62, 86, 90+3, Васкес, 83 – Мален, 30, Байно-Гиттенс, 34
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 0:1 Мален, 30 мин.
ГОЛ! 0:2 Байно-Гиттенс, 34 мин.
ГОЛ! 1:2 Рюдігер, 60 хв.
ГОЛ! 2:2 Вінісіус Жуніор, 63 мин.
События матча
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