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  4. Реал – Боруссия Д – 5:2. Безумный хет-трик Вини. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
22.10.2024 22:00 – FT 5 : 2
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
23 октября 2024, 00:35 |
2555
0

Реал – Боруссия Д – 5:2. Безумный хет-трик Вини. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25

23 октября 2024, 00:35 |
2555
0
Реал – Боруссия Д – 5:2. Безумный хет-трик Вини. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 22 октября

Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 5:2

Голы: Рюдигер, 60, Винисиус Жуниор, 62, 86, 90+3, Васкес, 83 – Мален, 30, Байно-Гиттенс, 34

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Мален, 30 мин.

ГОЛ! 0:2 Байно-Гиттенс, 34 мин.

ГОЛ! 1:2 Рюдігер, 60 хв.

ГОЛ! 2:2 Вінісіус Жуніор, 63 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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