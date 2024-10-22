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Реал Мадрид
22.10.2024 22:00 - : -
Боруссия Д
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Лига чемпионов
22 октября 2024, 03:17 | Обновлено 22 октября 2024, 03:18
66
0

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 октября в 22:00 по Киеву

22 октября 2024, 03:17 | Обновлено 22 октября 2024, 03:18
66
0
Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Боруссией» (Дортмунд). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда в прошлом сезоне вернулась на вершину. Причем не только на внутренней арене, где получилось выиграть и Суперкубок, и Примеру. Ну и, главное, сливочные смогли взять очередного Ушастого, причем в финале была обыграна как раз дортмундская Боруссия. Галактикос сейчас мощно усилила атаку, заполучив наконец-то Мбаппе и заодно приобретя Эндрика. Но при этом не заменили ушедших летом Начо и Крооса, а в октябре тяжелую травму получил Карвахаль. Так что не так уж и удивительно, что на старте нового сезона было уже несколько осечек, причем ничьи были не только с Атлетико, но и с более скромными соперниками. Да и в Лиге чемпионов, с трудом дожав дома Штутгарт (до 83-й минуты была ничья, но закончили 3:1), потом проиграли во Франции Лиллю.

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Боруссия (Дортмунд)

Клуб в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, уступив там мадридскому Реалу. Но при этом пошел откат на внутренней арене, где получилось занять только 5-е место. Не удивительно, что летом сменился наставник, точнее, вернувшийся в родную команду зимой Нури Шахин стал главным тренером. Обновили, омолодили состав, попрощавшись с Хуммельсом и Ройсом и продав Фюллькруга, но заменив их рядом перспективных новичков во главе с Герасси. Серу забивает, но все равно результаты в Бундеслиге довольно скромны - от лидера отстают все больше. Но зато у немцев не было никаких проблем в Лиге чемпионов. Они разгромили 3:0 Брюгге в гостях, после чего оформили хоккейные 7:1 дома с Селтиком.

Статистика личных встреч

В Лиге чемпионов было 15 очных матчей, и немцы победили только трижды. А победа в финале прошлого цикла стала для сливочных стала седьмой, в том числе третьей кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом королевский клуб. Но немцы навяжут борьбу - ставим на них при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,615).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
22 октбря 2024 -
22:00
Боруссия Д
Фора Боруссии Д (+1.5) 1.61 Сделать ставку
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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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