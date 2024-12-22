Стало известно, где проведет зимние сборы ЛНЗ под руководством Григорчука
Сборы пройдут с 15 января по 15 февраля в городе Эстепона возле Марбельи
Черкасский клуб ЛНЗ объявил, что во время зимнего межсезонья команда отправится в Испанию.
Собрание пройдет с 15 января по 15 февраля в городе Эстепона неподалеку от популярного курортного региона Марбелья.
Под руководством нового главного тренера Романа Григорчука черкасский клуб проведет серию из 8 контрольных матчей.
О соперниках и точных датах спаррингов в черкасском клубе обещают сообщить позже.
Эти сборы станут первым этапом подготовки черкасского ЛНЗ ко второй части сезона УПЛ.
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