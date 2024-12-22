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Украина. Премьер лига
22 декабря 2024, 22:37 | Обновлено 22 декабря 2024, 22:53
58
0

Стало известно, где проведет зимние сборы ЛНЗ под руководством Григорчука

Сборы пройдут с 15 января по 15 февраля в городе Эстепона возле Марбельи

22 декабря 2024, 22:37 | Обновлено 22 декабря 2024, 22:53
58
0
Стало известно, где проведет зимние сборы ЛНЗ под руководством Григорчука
ФК ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ объявил, что во время зимнего межсезонья команда отправится в Испанию.

Собрание пройдет с 15 января по 15 февраля в городе Эстепона неподалеку от популярного курортного региона Марбелья.

Под руководством нового главного тренера Романа Григорчука черкасский клуб проведет серию из 8 контрольных матчей.

О соперниках и точных датах спаррингов в черкасском клубе обещают сообщить позже.

Эти сборы станут первым этапом подготовки черкасского ЛНЗ ко второй части сезона УПЛ.

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ЛНЗ Черкассы Роман Григорчук учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК ЛНЗ
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