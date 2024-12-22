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22 декабря 2024, 22:09 | Обновлено 22 декабря 2024, 22:31
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0

Два удаления. Вильярреал отгрузил сопернику 5 мячей и вошел в топ-5 Ла Лиги

«Валенсия» сумела уйти от поражения в матче с «Алавесом»

22 декабря 2024, 22:09 | Обновлено 22 декабря 2024, 22:31
59
0
Два удаления. Вильярреал отгрузил сопернику 5 мячей и вошел в топ-5 Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 декабря состоялись матчи 18-го тура Ла Лиги.

«Вильярреал» на выезде победил «Леганес» (5:2). У гостей хет-трик сделал Тьерно Барри. У хозяев поля было два удаления. «Желтая субмарина» набрала 30 очков и входит в топ-5.

«Лас-Пальмас» дома обыграл «Эспаньол» (1:0). На 67-й минуте гол забил Сандро Рамирес.

«Валенсия» дома сыграла вничью с «Алавесом» (2:2), сумев уйти от поражения. В компенсированное время гол Даниэля Гомеса принес ничью «летучим мышам».

Ла Лига. 18-й тур, 22 декабря

Леганес – Вильярреал – 2:5

Голы: Сиссе, 6, Раба, 33 (пен) – Барри, 16, 45 (пен), 65, Морено, 90+2 (пен), Кабанес, 90+8

Лас-Пальмас – Эспаньол – 1:0

Гол: Сандро Рамирес, 67

Валенсия – Алавес – 2:2

Голы: Риоха, 70 (пен), Гомес, 90+8 – Мартин, 7, Хоан Хордан, 88 (пен)

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Рамирес (Лас-Пальмас).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Вильярреал Леганес Лас-Пальмас Эспаньол Сандро Рамирес видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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