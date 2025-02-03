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  4. Не Вулвз. Назван европейский гранд, который летом может подписать Бражко
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 21:20 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:22
2123
17

Не Вулвз. Назван европейский гранд, который летом может подписать Бражко

Полузащитником «Динамо» Киев интересуется «Милан»

03 февраля 2025, 21:20 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:22
2123
17
Не Вулвз. Назван европейский гранд, который летом может подписать Бражко
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Итальянский «Милан» серьезно интересуется украинским полузащитником киевского «Динамо» Владимиром Бражко, сообщает издание «Футбол 24».

По информацию источника, сумма летнего трансфера 23-летнего футболиста может составить более 25 миллионов евро без учета бонусов.

Единственной проблемой для оформления перехода прямо сейчас является отсутствие свободных слотов для игроков не из ЕС, поэтому «россонери» решили отложить подписание до лета 2025 года.

В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Ранее Игорь Суркис заявил, что киевское «Динамо» не продаст Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон».

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Владимир Бражко Динамо Киев Милан трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Дмитро Вус Источник: Футбол 24
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Комментарии 17
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FunnyCat_____
В любом случае на данный момент зависит все от Бражка.
Подтянет позиционную игру - поедет летом в топ чемпионат 
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+3
umnuy2
началось....теперь будем читать такую куиту до лета
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+1
Капітошkа
Джерело - Футбол 24...
Далі можна навіть не продовжувати читати...
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0
Marcus
І ще, додам байку, яка ходить. У Блохіна спитали :
- З яким рахунком ваша команда 80-х могла би перемогти у нинішнього Динамо?
- Ну я думаю 2:0, ну максимум 4:0
- Так мало, я думав, що більше
- Ну так нам вже всім вже біля 70-ти
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0
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PullBen
25 млн євро за гравця, який на трансфермаркеті оцінюється у 9 млн. Якщо і буде така пропозиція то виграють всі сторони (крім Мілану звісно)
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0
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TolsTIyELF
Сумніваюся, там одні негроанглійці, навіть італійців не беруть. Але хлопцю треба зрозуміти що треба боротись і перемагати. А він не тільки істерить, він ще каже щось про різний ріванб чемпіонатів, не розуміючи, що він і є чемпіонат. 
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-1
contr
А до літа буде «феєрити» в ЧУ  з Кривбасом і Вересом потім зразу в Мілан за 25 ! Дебіли-мрійники мляяяяяя 
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-2
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Marcus
Новина на кшалт: « Якби у бабці були вуса, то була би дідом». На кого взагалі крім Бражка розрахована ця стаття. Піднімати самооцінку та собі ціну треба грою а не казками. Всі ми вже бачили цієї осені- зими реальну вартість всіх цих зірок . Якщо чесно, я думаю мій Гольф 2019 дорожче коштує за них всіх. Це звичайно, якщо рахувати обʼєктивно
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-3
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Дыряво с пердя🤣
К Бущану на шабаш
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-7
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