Не Вулвз. Назван европейский гранд, который летом может подписать Бражко

Итальянский «Милан» серьезно интересуется украинским полузащитником киевского «Динамо» Владимиром Бражко, сообщает издание «Футбол 24».

По информацию источника, сумма летнего трансфера 23-летнего футболиста может составить более 25 миллионов евро без учета бонусов.

Единственной проблемой для оформления перехода прямо сейчас является отсутствие свободных слотов для игроков не из ЕС, поэтому «россонери» решили отложить подписание до лета 2025 года.

В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Ранее Игорь Суркис заявил, что киевское «Динамо» не продаст Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон».