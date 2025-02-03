Бернли – Оксфорд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

Во вторник, 4 февраля, состоится матч 31-го тура Чемпионшипа «Бернли» – «Оксфорд Юнайтед». У обеих команд продолжаются беспроигрышные серии.

Бернли

«Бернли» занимает в турнирной таблице третью строчку и является одним из главных претендентов на выход в АПЛ. В 30 матчах команда набрала 58 очков, что на 5 меньше чем у лидирующего «Лидса». У «Бернли» всего два поражения в сезоне – лучший показатель среди всех команд. Но и ничьих у команды немало – тринадцать. Последние два матча в Чемпионшипе с «Лидсом» и «Портсмутом» «Бернли» завершил со счетом 0:0. Команда Скотта Паркера в этом сезоне не проигрывала в домашних матчах чемпионата. При этом 10 матчей «Бернли» в этом сезоне Чемпионшипа завершились вничью 0:0.

Оксфорд Юнайтед

Перед стартом сезона «Оксфорд Юнайтед» прогнозировали борьбу за выживание. Но команда приятно удивила и находится на 16 месте турнирной таблицы с отрывом от зоны вылета в 10 очков. Серия «Оксфорд Юнайтед» без поражений насчитывает уже 5 матчей подряд (2 победы и 3 ничьи). В предыдущем туре «Оксфорд Юнайтед» дома сыграл 1:1 с «Бристоль Сити».

Личные встречи

В 7-м туре «Бернли» и «Оксфорд Юнайтед» сыграли вничью 0:0.

«Бернли» – «Оксфорд Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В последних восьми матчах Чемпионшипа «Бернли» не пропустил ни одного мяча. Лишь в одном из последних пяти матчей с участием «Бернли» было забито более 1 гола.

«Бернли» (возможный состав): Траффорд, Робертс, Иган-Райли, Эстеве, Пирес, Каллен, Лоран, Энтони, Меджбри, Фостер, Флемминг.

«Оксфорд Юнайтед» (возможный состав): Камминг, Киосо, Хелик, Браун, Ли, Фолкс, Браннаган, Плахета, Родригес, Дембеле, Харрис.

Прогноз

«Бернли» играет прагматично и мало забивает. Возможен вариант тотал меньше 1,5 (коэффициент 2,79).