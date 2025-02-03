ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок ПСЖ продолжит карьеру в Астон Вилле

29-летний испанский вингер ПСЖ Марко Асенсио отправился в аренду в английскую «Астон Виллу».

Игрока уже презентовали на официальном сайте клуба АПЛ.

Марко Асенсио известен своими выступлениями за мадридский «Реал». Он провел за королевский клуб 8 сезонов, сыграл 191 игру и забил 37 мячей.

С ПСЖ подписал контракт в 2023 году и с тех пор сыграл 31 матч и забил 6 голов.

Асенсио – трехкратный обладатель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала», а также победитель Лиги наций со сборной Испании.

Ранее стало известно, что «Астон Вилла» арендовала Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед».