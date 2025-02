ОФИЦИАЛЬНО. Рэшфорд перешел в клуб-участник плей-офф Лиги чемпионов

«Астон Вилла» официально объявила о подписании английского нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Отмечается, что «вилланы» арендовали 27-летнего футболиста до завершения сезона с опцией выкупа в размере 40 миллионов евро. Также во время аренды «Астон Вилла» будет выплачивать игроку 70% его зарплаты.

В сезоне 2024/25 Маркус Рэшфорд провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Marcus Rashford from Manchester United. pic.twitter.com/Zj9seYUIq0