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Англия
03 февраля 2025, 00:39 |
139
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рэшфорд перешел в клуб-участник плей-офф Лиги чемпионов

«Астон Вилла» арендовала звезду «Манчестер Юнайтед»

03 февраля 2025, 00:39 |
139
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рэшфорд перешел в клуб-участник плей-офф Лиги чемпионов
ФК Астон Вилла. Маркус Рэшфорд

«Астон Вилла» официально объявила о подписании английского нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Отмечается, что «вилланы» арендовали 27-летнего футболиста до завершения сезона с опцией выкупа в размере 40 миллионов евро. Также во время аренды «Астон Вилла» будет выплачивать игроку 70% его зарплаты.

В сезоне 2024/25 Маркус Рэшфорд провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Ранее обозреватель Sport.ua Алексей Сливченко разобрался, зачем «Астон Вилла» продала Джона Дурана.

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Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы аренда игрока Маркус Рэшфорд трансферы АПЛ
Дмитро Вус Источник: ФК Астон Вилла
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