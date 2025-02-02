Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
03.02.2025 22:00 - : -
Лас-Пальмас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 февраля 2025, 15:16 |
75
0

Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля матч 23-го тура Ла Лиги

02 февраля 2025, 15:16 |
75
0
Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 3 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Лас-Пальмас».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Лас-Пальмас
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Министр обороны и легенда Барселоны. Жерару Пике исполнилось 38 лет
Барселона – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Источник: испанский клуб сделал предложение по игроку Динамо
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Лас-Пальмас
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Юнайтед – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 02 февраля 2025, 15:21 2
Ман Юнайтед – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ман Юнайтед – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 февраля в 16:00 по Киеву

Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Бокс | 02 февраля 2025, 10:36 3
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»

Александр Красюк высказался о противостоянии Бивола с Бетербиевым

Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Бокс | 02.02.2025, 08:33
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Дэвис и Дончич. Лейкерс и Даллас готовы обменяться лидерами
Баскетбол | 02.02.2025, 09:40
Дэвис и Дончич. Лейкерс и Даллас готовы обменяться лидерами
Дэвис и Дончич. Лейкерс и Даллас готовы обменяться лидерами
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Футбол | 01.02.2025, 20:52
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
01.02.2025, 08:48 3
Бокс
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
01.02.2025, 03:24
Бокс
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 18
Футбол
Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
01.02.2025, 00:57
Футбол
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
01.02.2025, 09:01 3
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
31.01.2025, 08:53
Бокс
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
31.01.2025, 13:10
Другие виды
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем