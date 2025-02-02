03.02.2025 22:00 - : -
Испания02 февраля 2025, 15:16 |
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Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля матч 23-го тура Ла Лиги
02 февраля 2025, 15:16 |
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В понедельник, 3 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Лас-Пальмас».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – Лас-ПальмасСмотреть трансляцию
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