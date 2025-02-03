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Чемпионат Испании
Жирона
03.02.2025 22:00 - : -
Лас-Пальмас
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Испания
03 февраля 2025, 05:22 | Обновлено 03 февраля 2025, 05:23
107
0

Жирона – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 3 февраля в 22:00 по Киеву

03 февраля 2025, 05:22 | Обновлено 03 февраля 2025, 05:23
107
0
Жирона – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

3 февраля на «Монтиливи» пройдет матч 22-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Лас-Пальмасом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда закончила свое знакомство с Лигой чемпионов, да и с еврокубками вообще. Что же, первый блин оказался явно комом. Получилось выиграть только там, где это было неизбежно из-за крайней слабости соперника - Слована из Братиславы. Но все остальные поединки, даже со Штурмом, заканчивались поражениями. На этой неделе с Арсеналом дома напоследок забили, но в который уже раз проиграли, бесславно попрощавшись с главным футбольным турниром Европы. С учетом еще и позорного вылета из кубка, от УД Логроньес, жирондинцы теперь сосредоточиться на борьбе в Примере - а там еще есть за что бороться, вполне можно занять седьмое место и, соответственно, пропуск в еврокубки. В прошлом туре с Райо Вальекано, проиграли, и это далеко не первая неудача кряду в рамках Ла Лиги.

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Лас-Пальмас

Клуб в 2023-м году смог вернуться в Ла Лигу, после пятилетней паузы. Для начала, канарейки проявили себя отлично: собрали 40 очков и заняли комфортное 16-е место. Но тренер, что всего этого добился, Гарсия Пимьента, ушел в Севилью. Его преемник, Каррьон, провалился напрочь, так и не сумев ни разу выиграть. Сменивший его Диего Мартинес Пенас быстро обеспечил прогресс, одержав ряд побед, сумев поднять новых подопечных в середину таблицы. Но после паузы, в январе, команда погрузилась в серьезный спад: вылетела из кубка, разгромно уступив Эльче из Сегунды, а потом не набрали ни единого очка с Хетафе и мадридским Реалом. В прошлом туре, принимая Осасуну, тоже пропустили первыми, но на 8-й добавленной минуте о себе уравнивающим голом напомнил некогда очень перспективный Янузай.

Статистика личных встреч

После трех побед кряду, в октябре на выезде жиронцы уступили 0:1.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу дома подопечных Мичела Санчеса. Но они сейчас проигрывают всем подряд, так что стоит поставить на гостей с форой +1 гол (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Жирона
3 февраля 2025 -
22:00
Лас-Пальмас
Фора Лас-Пальмаса (+1) 1.81 Сделать ставку
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Жирона Лас-Пальмас Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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