Незабитый пенальти, два украинца в заявке. Жирона прервала серию неудач

В понедельник, 3 февраля, прошел матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Лас-Пальмас».

Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтильиви». Хозяева победили со счетом 2:1.

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Хозяева довольно быстро открыли счет – на 8-й минуте забил Абель Руис. Нападающий каталонцев имел отличный шанс оформить дубль, однако не забил пенальти на 45+1. На 79-й минуте удвоил преимущество «Жироны» Ясер Асприлья, в конце матча гости усилиями Фабиу Силвы один гол отыграли.

С первых минут начал этот матч украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков. Отметим, что впервые в заявку на поединок попал украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов.

«Жирона» прервала серию из четырех поражений подряд во всех турнирах. Подопечные Мичела сейчас занимают седьмую позицию в Ла Лиге с 31 очком и продолжают борьбу за еврокубки.

Ла Лига. 22-й тур, 3 февраля.

Жирона – Лас-Пальмас – 2:1

Голы: Руис, 8, Асприлья, 79 – Силва, 82.

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