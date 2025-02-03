Незабитый пенальти, два украинца в заявке. Жирона прервала серию неудач
Каталонцы обыграли на домашнем поле «Лас-Пальмас»
В понедельник, 3 февраля, прошел матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Лас-Пальмас».
Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтильиви». Хозяева победили со счетом 2:1.
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Хозяева довольно быстро открыли счет – на 8-й минуте забил Абель Руис. Нападающий каталонцев имел отличный шанс оформить дубль, однако не забил пенальти на 45+1. На 79-й минуте удвоил преимущество «Жироны» Ясер Асприлья, в конце матча гости усилиями Фабиу Силвы один гол отыграли.
С первых минут начал этот матч украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков. Отметим, что впервые в заявку на поединок попал украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов.
«Жирона» прервала серию из четырех поражений подряд во всех турнирах. Подопечные Мичела сейчас занимают седьмую позицию в Ла Лиге с 31 очком и продолжают борьбу за еврокубки.
Ла Лига. 22-й тур, 3 февраля.
Жирона – Лас-Пальмас – 2:1
Голы: Руис, 8, Асприлья, 79 – Силва, 82.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) February 3, 2025
⚽️ Abel
⚽️ Asprilla
💪 QUINS 3 PUNTS!
🔴⚪️ #GironaLasPalmas pic.twitter.com/aL79FDL5Oo
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