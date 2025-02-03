Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Незабитый пенальти, два украинца в заявке. Жирона прервала серию неудач
Чемпионат Испании
Жирона
03.02.2025 22:00 – FT 2 : 1
Лас-Пальмас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:59
1303
0

Незабитый пенальти, два украинца в заявке. Жирона прервала серию неудач

Каталонцы обыграли на домашнем поле «Лас-Пальмас»

03 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:59
1303
0
Незабитый пенальти, два украинца в заявке. Жирона прервала серию неудач
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 3 февраля, прошел матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Лас-Пальмас».

Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтильиви». Хозяева победили со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева довольно быстро открыли счет – на 8-й минуте забил Абель Руис. Нападающий каталонцев имел отличный шанс оформить дубль, однако не забил пенальти на 45+1. На 79-й минуте удвоил преимущество «Жироны» Ясер Асприлья, в конце матча гости усилиями Фабиу Силвы один гол отыграли.

С первых минут начал этот матч украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков. Отметим, что впервые в заявку на поединок попал украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов.

«Жирона» прервала серию из четырех поражений подряд во всех турнирах. Подопечные Мичела сейчас занимают седьмую позицию в Ла Лиге с 31 очком и продолжают борьбу за еврокубки.

Ла Лига. 22-й тур, 3 февраля.

Жирона – Лас-Пальмас – 2:1
Голы: Руис, 8, Асприлья, 79 – Силва, 82.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

По теме:
Жирона – Лас-Пальмас – 2:1. Три очка для Цыганков и Ко. Видеообзор матча
Барселона – единственная команда из топ-5 лиг по уникальному достижению
Цыганков сыграет в старте Жироны. Еще один украинец впервые попал в заявку
Абель Руис Жирона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Ясер Асприлья Фабиу Силва
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Вулвз. Назван европейский гранд, который летом может подписать Бражко
Футбол | 03 февраля 2025, 21:20 19
Не Вулвз. Назван европейский гранд, который летом может подписать Бражко
Не Вулвз. Назван европейский гранд, который летом может подписать Бражко

Полузащитником «Динамо» Киев интересуется «Милан»

Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Футбол | 03 февраля 2025, 08:20 2
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»

Легендарный футболист высоко оценил Пола Скоулза

Назван виновник. Стало известно, кто сорвал переход игрока Динамо в Испанию
Футбол | 03.02.2025, 23:47
Назван виновник. Стало известно, кто сорвал переход игрока Динамо в Испанию
Назван виновник. Стало известно, кто сорвал переход игрока Динамо в Испанию
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
Футбол | 03.02.2025, 10:23
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Бокс | 03.02.2025, 07:50
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
02.02.2025, 23:42 18
Футбол
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
02.02.2025, 22:34 4
Хоккей
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
02.02.2025, 10:36 6
Бокс
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
02.02.2025, 23:18 3
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
03.02.2025, 06:43 4
Футбол
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
03.02.2025, 05:15 4
Футбол
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
03.02.2025, 12:37 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем