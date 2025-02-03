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  4. Шахтер близок к первому зимнему трансферу. Известна сумма возможной сделки
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 21:51 |
818
3

Шахтер близок к первому зимнему трансферу. Известна сумма возможной сделки

Диего Арройо уже в ближайшее время может стать игроком «Шахтера»

03 февраля 2025, 21:51 |
818
3
Шахтер близок к первому зимнему трансферу. Известна сумма возможной сделки
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Арройо

Донецкий «Шахтер» заинтересован в услугах 19-летнего защитника сборной Боливии U-20 Диего Арройо.

По информации источника «горняки» предложили «Боливару» за своего воспитанника 1 миллион долларов, предложение будет принято уже в ближайшее время. Арройо станет первым приобретением «горняков» в зимнее трансферное окно.

Диего дебютировал 26 сентября прошлого года за первую команду «Боливара» и провел три поединка в чемпионате. Кроме того, в январе защитник сыграл в четырех поединках за молодежную сборную на Чемпионате Южной Америки U-20.

Сегодня, 3 февраля, «Шахтер» продал в «Трабзонспор» Александра Зубкова.

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трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ Боливар
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Дыряво с пердя🤣
Хорошо, что с Боливара☝️а не биловара♿
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+1
Saar
Що за бревно?
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0
New Zealander
Так він центральний захисник як і уругваєць Хуан Родрігес який як тут писали вже з дня на день буде в Україні. Щось не те... 
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0
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