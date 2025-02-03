Шахтер близок к первому зимнему трансферу. Известна сумма возможной сделки
Диего Арройо уже в ближайшее время может стать игроком «Шахтера»
Донецкий «Шахтер» заинтересован в услугах 19-летнего защитника сборной Боливии U-20 Диего Арройо.
По информации источника «горняки» предложили «Боливару» за своего воспитанника 1 миллион долларов, предложение будет принято уже в ближайшее время. Арройо станет первым приобретением «горняков» в зимнее трансферное окно.
Диего дебютировал 26 сентября прошлого года за первую команду «Боливара» и провел три поединка в чемпионате. Кроме того, в январе защитник сыграл в четырех поединках за молодежную сборную на Чемпионате Южной Америки U-20.
Сегодня, 3 февраля, «Шахтер» продал в «Трабзонспор» Александра Зубкова.
Diego Arroyo está muy cerca de jugar en el fútbol del Exterior...— Agustín Suárez⭐🌟⭐ (@A_SuarezDoreski) February 3, 2025
Como informó @GimenaOsorio1 hay oferta de @FCShakhtar 🇺🇦 que @Bolivar_Oficial está dispuesto a aceptar si alcanza el millón de dólares.
Si se da la salida, La Academia vuelve al mercado a la búsqueda de un Sub20 pic.twitter.com/P8NszJpqyO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ожидается, что за украинскую команду снова сыграет Владислав Кабаев
Поединок состоится 3 февраля в 22:00 по Киеву