Шахтер близок к первому зимнему трансферу. Известна сумма возможной сделки

Донецкий «Шахтер» заинтересован в услугах 19-летнего защитника сборной Боливии U-20 Диего Арройо.

По информации источника «горняки» предложили «Боливару» за своего воспитанника 1 миллион долларов, предложение будет принято уже в ближайшее время. Арройо станет первым приобретением «горняков» в зимнее трансферное окно.

Диего дебютировал 26 сентября прошлого года за первую команду «Боливара» и провел три поединка в чемпионате. Кроме того, в январе защитник сыграл в четырех поединках за молодежную сборную на Чемпионате Южной Америки U-20.

Сегодня, 3 февраля, «Шахтер» продал в «Трабзонспор» Александра Зубкова.