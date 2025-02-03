Донецкий «Шахтер» попрощался с украинским вингером Александром Зубковым, который за 6.5 миллиона евро перебрался в турецкий «Трабзонспор».

Представитель УПЛ на собственном Youtube-канале опубликовал видеоматериал со всеми голами Александра в составе команды.

Зубков – воспитанник «горняков», прошедший путь от молодёжки до основы. В общей сложности вингер провел 107 поединков за «Шахтер» во всех турнирах, забив 20 мячей и оформив 22 результативные передачи.

ВИДЕО. Шахтер попрощался с Зубковым, опубликовав все голы вингера за клуб