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  4. ВИДЕО. Шахтер попрощался с Зубковым, опубликовав все голы вингера за клуб
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 17:25 | Обновлено 03 февраля 2025, 17:27
455
1

ВИДЕО. Шахтер попрощался с Зубковым, опубликовав все голы вингера за клуб

Вингер официально перешел в «Трабзонспор»

03 февраля 2025, 17:25 | Обновлено 03 февраля 2025, 17:27
455
1
ВИДЕО. Шахтер попрощался с Зубковым, опубликовав все голы вингера за клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Донецкий «Шахтер» попрощался с украинским вингером Александром Зубковым, который за 6.5 миллиона евро перебрался в турецкий «Трабзонспор».

Представитель УПЛ на собственном Youtube-канале опубликовал видеоматериал со всеми голами Александра в составе команды.

Зубков – воспитанник «горняков», прошедший путь от молодёжки до основы. В общей сложности вингер провел 107 поединков за «Шахтер» во всех турнирах, забив 20 мячей и оформив 22 результативные передачи.

ВИДЕО. Шахтер попрощался с Зубковым, опубликовав все голы вингера за клуб

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Фанькин кот
Удачи в новом клубе, в дружественной и гостеприимной Турции!
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