Ключевой защитник Ман Юнайтед порвал кресты. Его сезон окончен досрочно

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил тяжелую травму колена, из-за которой не сможет сыграть до конца сезона.

У 27-летнего аргентинца диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

Футболист травмировался в матче 24-го тура АПЛ против Кристал Пелас (0:2). На 82-й минуте он покинул поле на носилках.

В ближайшее время Мартинес перенесет операцию, а восстановление займет около 6–8 месяцев. Это означает, что аргентинец не поможет МЮ в решающей части сезона.

В текущей кампании Мартинес сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Лисандро так:

«У Лисандро Мартинеса что-то очень похожее на кресты. Вальгусное отклонение колена внутрь, реакция игрока после травмы умножена на типичный механизм практически не оставляет других подозрений кроме разрыва передней крестообразной связки.

Это одна из тех травм, которую подтвердить можно и в раздевалке, поэтому официальные объявления не должны ожидать слишком долго. Если все же кресты, то это вылет примерно на год. А значит, старт следующего сезона аргентинец также пропустит.

И поступили первые доказательства очевидного. Кресты, операция, год обновления. Жаль Лисандро, но травмы – это часть футбола. МЮ ожидает возвращения аргентинца в следующем году».

ФОТО. Лисандро Мартинес получил травму – разрыв крестообразной связки колена

