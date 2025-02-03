Известно, почему Суркис принял решение не продавать Бражко в АПЛ за €20 млн
Президент киевлян ожидает получить за трансфер Владимира большую сумму
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»
Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что киевский клуб хочет получить куда большую сумму, которую давал «Вулверхэмптон». «Волки» давали 20 миллионов евро. План Суркис заключается в том, что «сине-белым» удастся продать Бражко за куда более солидные цифры, если киевляне выйдут в основной этап Лиги чемпионов.
В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Шаповалов решил получать образование
Легенда испанского футбола вспомнил матч между Реалом и Манчестер Сити
Спиваковский пишет, что Вулвз хотели в рассрочку платить по 5 млн в год.
Скорее всего это не устроило.