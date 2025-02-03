Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, почему Суркис принял решение не продавать Бражко в АПЛ за €20 млн
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 20:47 |
2887
50

Известно, почему Суркис принял решение не продавать Бражко в АПЛ за €20 млн

Президент киевлян ожидает получить за трансфер Владимира большую сумму

03 февраля 2025, 20:47 |
2887
50
Известно, почему Суркис принял решение не продавать Бражко в АПЛ за €20 млн
ФК Динамо. Владимир Бражко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что киевский клуб хочет получить куда большую сумму, которую давал «Вулверхэмптон». «Волки» давали 20 миллионов евро. План Суркис заключается в том, что «сине-белым» удастся продать Бражко за куда более солидные цифры, если киевляне выйдут в основной этап Лиги чемпионов.

В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

По теме:
Шахтер близок к первому зимнему трансферу. Известна сумма возможной сделки
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок ПСЖ продолжит карьеру в Астон Вилле
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы 2020 года стал одноклубником Трубина
Динамо Киев Игорь Суркис трансферы Вулверхэмптон трансферы АПЛ трансферы УПЛ Владимир Бражко Игорь Цыганык
Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккей | 02 февраля 2025, 22:34 4
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним

Александр Шаповалов решил получать образование

«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
Футбол | 02 февраля 2025, 23:18 2
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине

Легенда испанского футбола вспомнил матч между Реалом и Манчестер Сити

Сегодня последний день трансферного окна в топ-лигах. Что ждать украинцам?
Футбол | 03.02.2025, 13:40
Сегодня последний день трансферного окна в топ-лигах. Что ждать украинцам?
Сегодня последний день трансферного окна в топ-лигах. Что ждать украинцам?
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
Футбол | 03.02.2025, 10:23
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала голкипера Аякса и отдала его в аренду
Футбол | 03.02.2025, 20:55
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала голкипера Аякса и отдала его в аренду
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала голкипера Аякса и отдала его в аренду
Комментарии 51
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
это Циганык так предполагает.
Спиваковский пишет, что Вулвз хотели в рассрочку платить по 5 млн в год.
Скорее всего это не устроило.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
Игорь Цыганык как всегда бред несет, не продал, потому что другие причины были
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Boodya
Циганику Суркіс так сказав? Чи йому видіння прийшло?
Ответить
+1
TolsTIyELF
Він дійсно талановидий хлопець, але йому потрібно тренуватися. 
Ответить
0
vruthiy-112
Нехай спробує, сина чи зятя хоч за млн. продати.!!! 
Ответить
0
De Bo
Це рішення приймати керівництву клубу і президенту. З моєї точки зору це хибне рішення. Будьмо тверезі, Бражко нічого серйозного в єврокубках не показав, не був помітним. Але він перспективний, дуже добрий поставлений удар, хороший гравець. Його ціна 20 мільйонів зараз це стеля. Чому гравців не відпускають розвиватися в більш сильні клуби – для мене це незрозуміло 
Ответить
0
Показать Скрыть 8 ответов
ALM
Гоша хоче тепер усіх продавати в ФК "Монако", бо трохи заборгував у цьому місті. Тепер доведеться розраховуватися ігроками.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
КостаПінту
дуже шкода, більше пропозицій таких не буде
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
ĴØЌÉŔ
Как выход в лч может поднять стоимость игрока ? Для этого как минимум надо там хорошо отыграть . А если судить по игре в Ле то шансов нет там хорошо отыграть .
Ответить
-1
vitaha33
Яка ЛЧ? Ви ференцварошу 0:4 влетіли, там суперники будуть 4шт і не легші. На пік треба буде вийти на початку липня, тобто місяць передсезонки... Ну і чемп ще не виграли... Воно неадекватне, реально...
Ответить
-1
Показать Скрыть 5 ответов
Alex Suz
Вогонь забило 3  (!!!!) Гола і вже герой .що за часи. . 
Ответить
-1
ТвояМамка
Через пару лет получит 2 и будет радоваться. Скриньте)
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Дыряво с пердя🤣
Дела в казино пошли хорошо☝️
Ответить
-3
AK.228
😁😁 пошел ва-банк старый 
Ответить
-3
umnuy2
они за 8 матчей в ЛЕ выиграли только у школы рижской))) 1-0 ....как он в ту ЛЧ собирается попадать
Ответить
-4
Показать Скрыть 4 ответа
New Zealander
За три голи ніхто не дасть більшу суму ніж 20 лямів. В Україні є купа копійочних півзахисників які забили 6 і більше. 
Ответить
-4
Показать Скрыть 6 ответов
New Zealander
Єгор Твердохліб. Ціна 800 тисяч. Забив 8 голів, а за Бражка і три голи будуть платити 20 лямів, ага щас
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
ĴØЌÉŔ
Золотая клетка. Потом как всегда будет поздно так и сольётся в динамо 
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
01.02.2025, 17:52
Футбол
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
01.02.2025, 21:20 5
MMA
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
03.02.2025, 08:20 2
Футбол
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
02.02.2025, 13:48 27
Футбол
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58 1
Бокс
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
02.02.2025, 10:36 6
Бокс
Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика
Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика
01.02.2025, 19:22
Бокс
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
03.02.2025, 00:38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем