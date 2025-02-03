Известно, почему Суркис принял решение не продавать Бражко в АПЛ за €20 млн

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что киевский клуб хочет получить куда большую сумму, которую давал «Вулверхэмптон». «Волки» давали 20 миллионов евро. План Суркис заключается в том, что «сине-белым» удастся продать Бражко за куда более солидные цифры, если киевляне выйдут в основной этап Лиги чемпионов.

В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.