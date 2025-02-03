Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Швейцарский форвард Милана переходит в Наполи
Италия
03 февраля 2025, 21:15 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:16
798
1

Швейцарский форвард Милана переходит в Наполи

Ноа Окафор сменит клубную прописку

03 февраля 2025, 21:15 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:16
798
1
Швейцарский форвард Милана переходит в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноа Окафор

24-летний швейцарский форвард «Милана» Ноа Окафор перейдет в аренду в «Наполи», где будет играть до конца сезона .

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, сделка обойдется «неаполитанцам» в 2 миллиона евро. Также у клуба будет необязательная опция выкупа за 23 миллиона евро.

Ожидается, что в ближайшее время клубы официально объявят о переходе.

Ноа Окафор присоединился к «Милану» в 2023 году. В этом сезоне он сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Ранее стало известно, что «россонери» хотят взять в аренду Жоау Феликса.

По теме:
Шахтер близок к первому зимнему трансферу. Известна сумма возможной сделки
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок ПСЖ продолжит карьеру в Астон Вилле
Ключевой защитник Ман Юнайтед порвал кресты. Его сезон окончен досрочно
Милан Наполи аренда игрока трансферы трансферы Серии A Ноа Окафор Фабрицио Романо
Олександр Сільченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Футбол | 03 февраля 2025, 21:11 0
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба

Алексей Гусев продолжит карьеру в харьковском клубе Металлист 1925

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал вингера сборной Украины в турецкий клуб
Футбол | 03 февраля 2025, 17:10 25
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал вингера сборной Украины в турецкий клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал вингера сборной Украины в турецкий клуб

Зубков перебрался в Трабзонспор

Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Бокс | 03.02.2025, 07:50
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
Футбол | 03.02.2025, 10:23
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Футбол | 02.02.2025, 23:42
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Останні години трансферного вікна приносять цікаві новини. Можливо, Окафор заграє в Наполі, бо в Мілані щось не дуже в нього пішло
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
03.02.2025, 08:45
Бокс
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 9
Футбол
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
03.02.2025, 12:37 5
Бокс
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
02.02.2025, 20:49 2
Другие виды
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
02.02.2025, 08:33 17
Бокс
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
02.02.2025, 23:18 3
Футбол
Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучше отца
Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучше отца
01.02.2025, 23:54 5
Футбол
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем