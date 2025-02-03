Швейцарский форвард Милана переходит в Наполи
Ноа Окафор сменит клубную прописку
24-летний швейцарский форвард «Милана» Ноа Окафор перейдет в аренду в «Наполи», где будет играть до конца сезона .
Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, сделка обойдется «неаполитанцам» в 2 миллиона евро. Также у клуба будет необязательная опция выкупа за 23 миллиона евро.
Ожидается, что в ближайшее время клубы официально объявят о переходе.
Ноа Окафор присоединился к «Милану» в 2023 году. В этом сезоне он сыграл 11 матчей и забил 1 гол.
Ранее стало известно, что «россонери» хотят взять в аренду Жоау Феликса.
🚨🔵 Noah Okafor to Napoli, confirmed and here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025
Agreement in place for €2m loan deal and €23m buy option clause not mandatory in the summer.
AC Milan approved all documents, now player expected to sign tonight. pic.twitter.com/3NCHLNy5Cq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Гусев продолжит карьеру в харьковском клубе Металлист 1925
Зубков перебрался в Трабзонспор