Другие новости26 марта 2025, 12:33 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
26 марта 2025, 12:33 |
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В среду, 26 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Лион (Ж) – Бавария (Ж)
22:00 Арсенал (Ж) – Реал Мадрид (Ж)
ТЕННИС
19:00 Александра Эала – Ига Свентек
21:00 Александр Зверев – Артур Фис
КИБЕРСПОРТ
19:00 ROSSMAN – Unicors
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