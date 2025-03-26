СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 марта

В среду, 26 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Лион (Ж) – Бавария (Ж)

1.23 – 5.65 – 10.80

22:00 Арсенал (Ж) – Реал Мадрид (Ж)

1.38 – 4.70 – 6.89

ТЕННИС

19:00 Александра Эала – Ига Свентек

8.20 – 1.07

21:00 Александр Зверев – Артур Фис

1.36 – 3.37

КИБЕРСПОРТ

19:00 ROSSMAN – Unicors

2.36 – 1.55