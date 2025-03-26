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26 марта 2025, 12:33 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

26 марта 2025, 12:33 |
71
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Лион (Ж) – Бавария (Ж)

Ggbet 1.23 – 5.65 – 10.80

22:00 Арсенал (Ж) – Реал Мадрид (Ж)

Ggbet 1.38 – 4.70 – 6.89

ТЕННИС

19:00 Александра Эала – Ига Свентек

Ggbet 8.20 – 1.07

21:00 Александр Зверев – Артур Фис

Ggbet 1.36 – 3.37

КИБЕРСПОРТ

19:00 ROSSMAN – Unicors

Ggbet 2.36 – 1.55

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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