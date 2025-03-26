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Венесуэла
26.03.2025 02:00 – FT 1 : 0
Перу
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26 марта 2025, 11:42 | Обновлено 26 марта 2025, 12:11
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Венесуэла – Перу – 1:0. Спасительный гол Рондона. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке

26 марта 2025, 11:42 | Обновлено 26 марта 2025, 12:11
30
0
Венесуэла – Перу – 1:0. Спасительный гол Рондона. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Саломон Рондон

В среду, 26 марта, прошел матч 14-го тура отборна на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Венесуэлы и Перу.

Встречу принимал Эстадион Монументаль де Матурин.

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Рондона с пенальти на 41-й минуте.

После этого матча Венесуэла с 15 очками расположилась на 7-м месте таблицы, а Перу с 10 баллами поднялся на 9-ю строчку.

Отбор на чемпионат мира в Южной Америке. 14-й тур

Венесуэла – Перу – 1:0

Гол: Рондон, 41 (пенальти)

Видеообзор матча:

События матча

41’
ГОЛ ! С пенальти забил Хосе-Саломон Рондон (Венесуэла).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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