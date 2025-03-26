Венесуэла – Перу – 1:0. Спасительный гол Рондона. Видео голов и обзор матча

В среду, 26 марта, прошел матч 14-го тура отборна на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Венесуэлы и Перу.

Встречу принимал Эстадион Монументаль де Матурин.

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Рондона с пенальти на 41-й минуте.

После этого матча Венесуэла с 15 очками расположилась на 7-м месте таблицы, а Перу с 10 баллами поднялся на 9-ю строчку.

Отбор на чемпионат мира в Южной Америке. 14-й тур

Венесуэла – Перу – 1:0

Гол: Рондон, 41 (пенальти)

Видеообзор матча: