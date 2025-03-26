Венесуэла – Перу – 1:0. Спасительный гол Рондона. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке
В среду, 26 марта, прошел матч 14-го тура отборна на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Венесуэлы и Перу.
Встречу принимал Эстадион Монументаль де Матурин.
Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Рондона с пенальти на 41-й минуте.
После этого матча Венесуэла с 15 очками расположилась на 7-м месте таблицы, а Перу с 10 баллами поднялся на 9-ю строчку.
Отбор на чемпионат мира в Южной Америке. 14-й тур
Венесуэла – Перу – 1:0
Гол: Рондон, 41 (пенальти)
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Кучер рассказал о взаимоотношениях с Александром Бабичем
Жасмин Паолини одолела Магду Линетт в двух сетах в четвертьфинале тысячника