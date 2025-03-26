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Италия
26 марта 2025, 11:40 |
351
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Давид НЕРЕС: «Из-за войны в Украине мне казалось, что я вышел на пенсию»

Бразильскому легионеру пришлось на несколько месяцев приостановить карьеру

26 марта 2025, 11:40 |
351
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Давид НЕРЕС: «Из-за войны в Украине мне казалось, что я вышел на пенсию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Вингер «Наполи» Давид Нерес рассказал о своем состоянии после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, которую он застал в статусе футболиста «Шахтера».

«Когда я приехал в «Шахтер», то чувствовал себя отлично, был готов и хорошо тренировался под руководством Де Дзерби. Однако затем война все прервала, и наступил длительный период без матчей. Я вернулся в Бразилию. Поначалу мне казалось, что я вышел на пенсию. Первый месяц мне было весело, но потом мне стало скучно. Я был на обочине, пока не пришло предложение от «Бенфики», но мне казалось, что прошла вечность», – сказал Нерес.

Напомним, «Шахтер» купил Давида Нереса у «Аякса» в январе 2022 года за 12 миллионов евро. Бразилец так и не сыграл ни одного официального матча за «горняков», а летом того же года был продан в «Бенфику» за 15,3 миллионов евро.

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Давид Нерес Наполи Шахтер Донецк российско-украинская война
Алексей Сливченко Источник: Corriere della Sera
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