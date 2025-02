Романо: Жоау Феликс переходит в итальянский гранд на правах аренды

Атакующий полузащитник «Челси» Жоау Феликс продолжит карьеру в итальянскому «Милане».

Португалец присоединится к итальянскому клубу на правах аренды до конца сезона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Челси согласился на аренду игрока без опции выкупа.

Зарплату игрока полностью будет выплачивать Милан. Общая сумма сделки, включая арендную плату, превышает 5 млн фунтов стерлингов.

Ожидается, что в ближайшее время Феликс пройдет медосмотр и официально станет игроком россонери.

25-летний португалец в текущем сезоне сыграл за Челси 20 матчей и забил 7 голов, если учитывать все турниры.

🚨🔴⚫️ João Félix to AC Milan, here we go! Official bid accepted by Chelsea for straight loan with no buy option.



Salary covered by AC Milan and package in excess of £5m with loan fee.



João now set for AC Milan medical after his green light to the move last night. 🩺 pic.twitter.com/3xb0LO5XHP