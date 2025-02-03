Звездный португалец Челси перейдет в Милан
Жоау Феликс станет игроком «россонери» в ближайшие часы
25-летний португальский форвард «Челси» Жоау Феликс станет игроком «Милана» в ближайшие часы.
Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, «россонери» возьмут игрока в аренду до конца сезона.
Также отмечается, что в трансфере заинтересован Сержиу Консейсау.
В этом сезоне португалец провел в составе «пенсионеров» 12 матчей и забил 1 гол. В прошлом году Феликс выступал за испанскую «Барселону».
Плеттенберг добавляет, что клубы находятся на финальной стадии подписания соглашения.
Ранее стало известно, что «Милан» подписал форварда «Фейеноорда».
🚨✔️ #Felix @acmilan 🇵🇹 https://t.co/XeIweNzJUQ— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 3, 2025
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