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  4. Звездный португалец Челси перейдет в Милан
Италия
03 февраля 2025, 17:09 | Обновлено 03 февраля 2025, 17:11
667
4

Звездный португалец Челси перейдет в Милан

Жоау Феликс станет игроком «россонери» в ближайшие часы

03 февраля 2025, 17:09 | Обновлено 03 февраля 2025, 17:11
667
4
Звездный португалец Челси перейдет в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний португальский форвард «Челси» Жоау Феликс станет игроком «Милана» в ближайшие часы.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «россонери» возьмут игрока в аренду до конца сезона.

Также отмечается, что в трансфере заинтересован Сержиу Консейсау.

В этом сезоне португалец провел в составе «пенсионеров» 12 матчей и забил 1 гол. В прошлом году Феликс выступал за испанскую «Барселону».

Плеттенберг добавляет, что клубы находятся на финальной стадии подписания соглашения.

Ранее стало известно, что «Милан» подписал форварда «Фейеноорда».

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Флориан Плеттенберг Сержиу Консейсау Милан Челси трансферы АПЛ трансферы Серии A Жоау Феликс
Олександр Сільченко Источник: Флориан Плеттенберг
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Комментарии 4
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Джей Гетсбі
І ніхто,чомусь,не виє щотижня,що цей штріх коштував 100+ мільйонів і,м'яко кажучи,не виправдав надій. Ще й кочує по орендам по топ-клубам
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+2
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Gargantua81
сначала купили ненужное, теперь пытаются продать
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+1
Harun Bakircioğlu
Нормально так Ибрагимович зимой затаривается, как будто задумал в топ-4 вернуться.
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-1
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