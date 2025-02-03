Звездный португалец Челси перейдет в Милан

25-летний португальский форвард «Челси» Жоау Феликс станет игроком «Милана» в ближайшие часы.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «россонери» возьмут игрока в аренду до конца сезона.

Также отмечается, что в трансфере заинтересован Сержиу Консейсау.

В этом сезоне португалец провел в составе «пенсионеров» 12 матчей и забил 1 гол. В прошлом году Феликс выступал за испанскую «Барселону».

Плеттенберг добавляет, что клубы находятся на финальной стадии подписания соглашения.

Ранее стало известно, что «Милан» подписал форварда «Фейеноорда».