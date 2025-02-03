Италия03 февраля 2025, 16:48 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал забивного форварда за 30+ млн евро
Хименес перебрался в итальянскую команду
03 февраля 2025, 16:48 |
1614
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Милан объявил о подписании контракта с форвардом Сантьяго Хименесом, за которого Фейенорд получит 32 миллиона евро + еще три миллиона в качестве бонусов.
23-летний мексиканский игрок получил договор до лета 2029 года.
Хименес в нынешнем сезоне был лидером Фейенорда. Нападающий забил 16 голов и сделал три результативные передачи в 19 матчах.
Milan’s new luchador up top 💪✍️#SempreMilan #DNACMilan pic.twitter.com/ciuDojdVcB— AC Milan (@acmilan) February 3, 2025
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