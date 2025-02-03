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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал забивного форварда за 30+ млн евро
Италия
03 февраля 2025, 16:48 |
1614
1

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал забивного форварда за 30+ млн евро

Хименес перебрался в итальянскую команду

03 февраля 2025, 16:48 |
1614
1
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал забивного форварда за 30+ млн евро
ФК Милан

Милан объявил о подписании контракта с форвардом Сантьяго Хименесом, за которого Фейенорд получит 32 миллиона евро + еще три миллиона в качестве бонусов.

23-летний мексиканский игрок получил договор до лета 2029 года.

Хименес в нынешнем сезоне был лидером Фейенорда. Нападающий забил 16 голов и сделал три результативные передачи в 19 матчах.

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Милан Фейеноорд Сантьяго Хименес трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: ФК Милан
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Victor673256ua
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