ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал забивного форварда за 30+ млн евро

Милан объявил о подписании контракта с форвардом Сантьяго Хименесом, за которого Фейенорд получит 32 миллиона евро + еще три миллиона в качестве бонусов.

23-летний мексиканский игрок получил договор до лета 2029 года.

Хименес в нынешнем сезоне был лидером Фейенорда. Нападающий забил 16 голов и сделал три результативные передачи в 19 матчах.