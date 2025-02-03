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Португалия
03 февраля 2025, 21:28 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:57
863
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы 2020 года стал одноклубником Трубина

Андреа Белотти перешел в «Бенфику» на правах аренды

03 февраля 2025, 21:28 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:57
863
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы 2020 года стал одноклубником Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Белотти

31-летний итальянский форвард «Комо» Андреа Белотти перешел на правах аренды в португальскую «Бенфику».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Андреа Белотти будет играть за португальский клуб до конца сезона.

Итальянский форвард стал игроком «Комо» летом 2024 года. До этого он выступал за римскую «Рому», а также играл за «Фиорентину», «Торино» и «Палермо».

В составе сборной Италии Андреа Белотти стал чемпионом Европы 2020 года.

За «Бенфику» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, который стабильно выходит в основном составе.

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Андреа Белотти Комо аренда игрока Бенфика трансферы трансферы Серии A Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу
Олександр Сільченко Источник: ФК Бенфика
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