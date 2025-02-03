ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала голкипера Аякса и отдала его в аренду

23-летний немецкий голкипер «Аякса» Диант Рамай продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

Об этом сообщили на официальной странице клуба.

Однако в этом сезоне Рамай не дебютирует за немецкий клуб, поскольку сразу будет отправлен в аренду в датский «Копенгаген».

Диант Рамай провел в «Аяксе» два сезона, сыграв за этот период 23 матча. В Германии он выступал за «Хайденхайм» и «Айнтрахт».

Клубы уже оформили не только трансфер, но и арендное соглашение.

Ранее стало известно, что «Боруссия» Дортмунд подписала игрока «Норшелланна».