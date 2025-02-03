ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала голкипера Аякса и отдала его в аренду
Диант Рамай уже успел стать игроком датского «Копенгагена»
23-летний немецкий голкипер «Аякса» Диант Рамай продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».
Об этом сообщили на официальной странице клуба.
Однако в этом сезоне Рамай не дебютирует за немецкий клуб, поскольку сразу будет отправлен в аренду в датский «Копенгаген».
Диант Рамай провел в «Аяксе» два сезона, сыграв за этот период 23 матча. В Германии он выступал за «Хайденхайм» и «Айнтрахт».
Клубы уже оформили не только трансфер, но и арендное соглашение.
Ранее стало известно, что «Боруссия» Дортмунд подписала игрока «Норшелланна».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда испанского футбола вспомнил матч между Реалом и Манчестер Сити
В услугах полузащитника был заинтересован английский «Вулверхемптон»