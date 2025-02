ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д вместо Зинченко арендовала фулбека Нордшелланда

Участник Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд официально объявила об аренде левого защитника «Норшелланда» Даниэля Свенссона.

Отмечено, что 22-летний игрок будет находиться в аренде до конца текущего сезона. Кроме того, в договоре прописан пункт об обязательном выкупе контракта футболиста.

Шведский футболист будет выступать в новой команде под 24-м номером.

Даниэль отыграл 19 матчей в первой половине сезона, при этом отдав две голевые передачи.

Ранее «Боруссия» Дортмунд была заинтересована в трансфере украинского защитника Александра Зинченко.

Welcome to Dortmund, Daniel! 🙌



Borussia Dortmund have completed the loan signing of left-back Daniel Svensson from Danish Superliga club FC Nordsjaelland. The 22-year-old successfully passed his medical today and will wear the number 24 jersey.



As part of the agreement, the… pic.twitter.com/KwQoluIMzE