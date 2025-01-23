Зинченко стал игроком Боруссии? Известный инсайдер намекнул на переход

Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко стал одним из приоритетов «Боруссии» на трансферном рынке.

Ранее известный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил инсайдерскую информацию, что дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с агентом игрока. Недавно, инсайдер ответил на свой пост в X (Twitter) о переходе Александра, использовав эмодзи. Флориан Плеттенберг неоднократно использовал такой метод, чтобы подтвердить свои инсайды.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего Зинченко в 30 миллионов евро. Контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Зинченко провел на клубном уровне 13 матчей и не отметился результативными действиями.