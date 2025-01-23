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Англия
23 января 2025, 21:54 | Обновлено 23 января 2025, 22:12
1679
1

Журналист назвал единственное условие, при котором Зинченко покинет Арсенал

У лондонского клуба четкая позиция относительно украинца

23 января 2025, 21:54 | Обновлено 23 января 2025, 22:12
1679
1
Журналист назвал единственное условие, при котором Зинченко покинет Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Джеймс Бенге рассказал, при каком условии лондонский «Арсенал» будет готов отпустить украинского защитника Александра Зинченко.

Как сообщает Twitter-паблик Talking Highbury, сотрудник CBS Sports заявил, что 28-летний игрок сможет сменить клубную прописку только в том случае, если «канониры» получат за него достойное предложение.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 13 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 30 млн евро.

Ранее стала известна оценка Зинченко за матч Лиги чемпионов с загребским «Динамо».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Единственное условие для перехода это уменьшение зарплаты в три раза. Он не играет на 9,8 млн евро в год. И это понимают в любом клубе, который им интересовался.
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