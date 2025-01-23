Сколько получил Зинченко? Названы оценки матча ЛЧ Арсенал – Динамо Загреб

В среду 22 января прошли заключительные матчи 7-го тура Лиги чемпионов.

Лондонский «Арсенал», будучи дома, уверенно прошелся по «Динамо» Загребу – 3:0.

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Как только закончилось футбольное противостояние, известный статистический портал WhoScored опубликовал оценки футболистов за игру. Героем матча по мнению приложения стал капитан хозяев Мартин Эдегар, отличившийся забитым мячом. В общей сложности норвежец получил оценку 8.8.

Украинский представитель «Арсенала» Александр Зинченко с самого начала поединка находился на футбольном поле, однако на 72-й минуте представитель Украины покинул пределы поля из-за замены. Статистический портал оценил работу Александра в 7.1 балла.

Оценка матча «Арсенал» – «Динамо» Загреб от WhoScored