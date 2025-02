Романо: форвард Баварии вторую часть сезона проведет в аренде в Тоттенхэме

19-летний французский форвард «Баварии» Матис Тель продолжит сезон в составе лондонского «Тоттенхэма».

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, клубы согласовали соглашение об аренде без опции выкупа.

Хавбек вместе со своим агентом уже отправился в Лондон, пройдет медицинское обследование перед официальным оформлением перехода.

Ранее Тель отказывал Тоттенхэму, однако впоследствии изменил свое решение. Сообщалось об интересе к молодому таланту со стороны Манчестер Юнайтед, но переговоры между сторонами остановились.

Тель присоединился к Баварии летом 2022 года, перейдя из французского Ренна. Его контракт с мюнхенским клубом действует до 2029 года.

В текущем сезоне он провел за Баварию 14 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

