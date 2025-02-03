Романо: форвард Баварии вторую часть сезона проведет в аренде в Тоттенхэме
Матис Тель отправится в английский клуб на правах аренды без опции выкупа
19-летний французский форвард «Баварии» Матис Тель продолжит сезон в составе лондонского «Тоттенхэма».
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, клубы согласовали соглашение об аренде без опции выкупа.
Хавбек вместе со своим агентом уже отправился в Лондон, пройдет медицинское обследование перед официальным оформлением перехода.
Ранее Тель отказывал Тоттенхэму, однако впоследствии изменил свое решение. Сообщалось об интересе к молодому таланту со стороны Манчестер Юнайтед, но переговоры между сторонами остановились.
Тель присоединился к Баварии летом 2022 года, перейдя из французского Ренна. Его контракт с мюнхенским клубом действует до 2029 года.
В текущем сезоне он провел за Баварию 14 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.
🚨⚪️ BREAKING: Mathys Tel to Tottenham on loan, here we go! 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025
Straight loan and NO buy option clause.
Agreement reached between clubs as Bayern have accepted player’s decision and player on his way with agent Gadiri Camara.
Deal in place, as @Plettigoal reported. pic.twitter.com/dNocUZaplI
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