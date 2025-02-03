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  4. Романо: форвард Баварии вторую часть сезона проведет в аренде в Тоттенхэме
Англия
03 февраля 2025, 20:49 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:07
582
0

Романо: форвард Баварии вторую часть сезона проведет в аренде в Тоттенхэме

Матис Тель отправится в английский клуб на правах аренды без опции выкупа

03 февраля 2025, 20:49 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:07
582
0
Романо: форвард Баварии вторую часть сезона проведет в аренде в Тоттенхэме
Twitter. Матис Тель

19-летний французский форвард «Баварии» Матис Тель продолжит сезон в составе лондонского «Тоттенхэма».

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, клубы согласовали соглашение об аренде без опции выкупа.

Хавбек вместе со своим агентом уже отправился в Лондон, пройдет медицинское обследование перед официальным оформлением перехода.

Ранее Тель отказывал Тоттенхэму, однако впоследствии изменил свое решение. Сообщалось об интересе к молодому таланту со стороны Манчестер Юнайтед, но переговоры между сторонами остановились.

Тель присоединился к Баварии летом 2022 года, перейдя из французского Ренна. Его контракт с мюнхенским клубом действует до 2029 года.

В текущем сезоне он провел за Баварию 14 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

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Матис Тель Бавария Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо аренда игрока
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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