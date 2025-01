Принял важное решение. Талант Баварии намерен покинуть клуб

19-летний талант мюнхенской «Баварии» Матис Тель решился расстаться с немецким коллективом в зимнее трансферное окно.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, представители «Баварии» готовы рассмотреть все возможные предложения по игроку.

Французский нападающий находится в сфере интересов лондонского «Челси», а также других топ-клубов Европы.

Матис присоединился к «Баварии» летом 2022 года. За время проведенное в клубе Тель сыграл 82 матча в составе «красных», при этом оформив 16 голов и семь ассистов.

