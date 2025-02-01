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  4. Кейн – рекордсмен по количеству голов в первых 50 матчах Бундеслиги
Германия
01 февраля 2025, 23:28 |
243
0

Кейн – рекордсмен по количеству голов в первых 50 матчах Бундеслиги

Гарри забил два мяча в ворота «Хольштайна»

01 февраля 2025, 23:28 |
243
0
Кейн – рекордсмен по количеству голов в первых 50 матчах Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Поединок против «Хольштайна» стал для Гарри Кейна 50-м в Бундеслиге за «Баварию». Ни один игрок в истории немецкого чемпионата не забил больше голов в первых 50 матчах, чем Кейн (55).

1 февраля состоялась встреча 20-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Хольштайном». Поединок завершился победой хозяев со счетом 4:3.

Ближе всего к Гарри по этому показателю расположился Эрлинг Холанд, который забил 50 голов в 50 матчах немецкого чемпионата.

В этом сезоне Бундеслиги английский форвард провел 18 матчей, забил 18 голов и отдал 9 ассистов. «Бавария» располагается на первом месте в таблице лиги (16 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

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Бавария чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн Хольштайн Бундеслига статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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