Кейн – рекордсмен по количеству голов в первых 50 матчах Бундеслиги

Поединок против «Хольштайна» стал для Гарри Кейна 50-м в Бундеслиге за «Баварию». Ни один игрок в истории немецкого чемпионата не забил больше голов в первых 50 матчах, чем Кейн (55).

1 февраля состоялась встреча 20-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Хольштайном». Поединок завершился победой хозяев со счетом 4:3.

Ближе всего к Гарри по этому показателю расположился Эрлинг Холанд, который забил 50 голов в 50 матчах немецкого чемпионата.

В этом сезоне Бундеслиги английский форвард провел 18 матчей, забил 18 голов и отдал 9 ассистов. «Бавария» располагается на первом месте в таблице лиги (16 побед, 3 ничьи, 1 поражение).