Кейн – рекордсмен по количеству голов в первых 50 матчах Бундеслиги
Гарри забил два мяча в ворота «Хольштайна»
Поединок против «Хольштайна» стал для Гарри Кейна 50-м в Бундеслиге за «Баварию». Ни один игрок в истории немецкого чемпионата не забил больше голов в первых 50 матчах, чем Кейн (55).
1 февраля состоялась встреча 20-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Хольштайном». Поединок завершился победой хозяев со счетом 4:3.
Ближе всего к Гарри по этому показателю расположился Эрлинг Холанд, который забил 50 голов в 50 матчах немецкого чемпионата.
В этом сезоне Бундеслиги английский форвард провел 18 матчей, забил 18 голов и отдал 9 ассистов. «Бавария» располагается на первом месте в таблице лиги (16 побед, 3 ничьи, 1 поражение).
👑🔥 Harry Kane, Bundesliga'da ilk 50 maçında 55 gol atarak tarihe geçti!— Almanya'dan Futbol (@almanydnfutbol) February 1, 2025
📸 @dw_sports pic.twitter.com/IslyOS4R2P
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