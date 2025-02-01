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Унион Берлин
01.02.2025 19:30 – FT 0 : 0
РБ Лейпциг
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Германия
01 февраля 2025, 22:05 |
30
0

Голевая засуха. РБ Лейпциг и Унион Берлин неожиданно сыграли вничью

Матч закончился со счетом 0:0

01 февраля 2025, 22:05 |
30
0
Голевая засуха. РБ Лейпциг и Унион Берлин неожиданно сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля состоялся матч 20-го тура Бундеслиги между «Унион Берлином» и «РБ Лейпцигом».

Игра прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фьорстерай» в Берлине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы не сумели открыть счет в этом поединке.

В турнирной таблице «Унион Берлин», имея в своем активе 21 очко, занимает 14-е место. «РБ Лейпциг» набрал 33 пункта и занимает четвертую позицию.

Бундеслига. 20-й тур. 1 февраля

Унион Берлин – РБ Лейпциг – 0:0

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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