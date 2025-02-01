Голевая засуха. РБ Лейпциг и Унион Берлин неожиданно сыграли вничью

1 февраля состоялся матч 20-го тура Бундеслиги между «Унион Берлином» и «РБ Лейпцигом».

Игра прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фьорстерай» в Берлине.

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Коллективы не сумели открыть счет в этом поединке.

В турнирной таблице «Унион Берлин», имея в своем активе 21 очко, занимает 14-е место. «РБ Лейпциг» набрал 33 пункта и занимает четвертую позицию.

Бундеслига. 20-й тур. 1 февраля

Унион Берлин – РБ Лейпциг – 0:0

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine