Голевая засуха. РБ Лейпциг и Унион Берлин неожиданно сыграли вничью
Матч закончился со счетом 0:0
1 февраля состоялся матч 20-го тура Бундеслиги между «Унион Берлином» и «РБ Лейпцигом».
Игра прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фьорстерай» в Берлине.
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Коллективы не сумели открыть счет в этом поединке.
В турнирной таблице «Унион Берлин», имея в своем активе 21 очко, занимает 14-е место. «РБ Лейпциг» набрал 33 пункта и занимает четвертую позицию.
Бундеслига. 20-й тур. 1 февраля
Унион Берлин – РБ Лейпциг – 0:0
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