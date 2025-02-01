Украина. Премьер лига01 февраля 2025, 17:25 | Обновлено 01 февраля 2025, 18:03
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5
Ребров просит перенести часть матчей УПЛ
Сборная Украины будет готовиться к матчам с Бельгией
01 февраля 2025, 17:25 | Обновлено 01 февраля 2025, 18:03
1396
5
Наставник сборной Украины Сергей Ребров попросил УПЛ перенести часть матчей 21-го тура чемпионата, чтобы национальная команда могла провести тренировочный сбор в марте.
Тренер хочет полноценно подготовиться к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые пройдут 20 и 23 марта.
Базовый день тура – 15 марта. Ребров хочет, чтобы команды с игроками сборной в составе провели свои встречи УПЛ раньше.
В прошлом году перед ключевыми матчами отбора на Евро-2024 была аналогичная ситуация.
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Ну а якщо УПЛ не перенесе то у сережі буде 100% відмазка чого знову обісралися
Клас Бельгийцев этой ранней подготовкой не убиваться... Но Ребров включил эту идею.