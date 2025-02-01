Ребров просит перенести часть матчей УПЛ

Наставник сборной Украины Сергей Ребров попросил УПЛ перенести часть матчей 21-го тура чемпионата, чтобы национальная команда могла провести тренировочный сбор в марте.

Тренер хочет полноценно подготовиться к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые пройдут 20 и 23 марта.

Базовый день тура – 15 марта. Ребров хочет, чтобы команды с игроками сборной в составе провели свои встречи УПЛ раньше.

В прошлом году перед ключевыми матчами отбора на Евро-2024 была аналогичная ситуация.