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Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 17:25 | Обновлено 01 февраля 2025, 18:03
1396
5

Ребров просит перенести часть матчей УПЛ

Сборная Украины будет готовиться к матчам с Бельгией

01 февраля 2025, 17:25 | Обновлено 01 февраля 2025, 18:03
1396
5
Ребров просит перенести часть матчей УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров попросил УПЛ перенести часть матчей 21-го тура чемпионата, чтобы национальная команда могла провести тренировочный сбор в марте.

Тренер хочет полноценно подготовиться к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые пройдут 20 и 23 марта.

Базовый день тура – 15 марта. Ребров хочет, чтобы команды с игроками сборной в составе провели свои встречи УПЛ раньше.

В прошлом году перед ключевыми матчами отбора на Евро-2024 была аналогичная ситуация.

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сборная Украины по футболу Украина - Бельгия Сергей Ребров Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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Комментарии 5
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514839
Усе по конспектах, як у лихі дев*яності (і раніше). Щоправда, тоді, практично все, переносилось заради одного клубу.Сирожа все пам*ятає та добре опанував.
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+2
Diesel
Та це вже все проходили. Толку було НУЛЬ.
Ну а якщо УПЛ не перенесе то у сережі буде 100% відмазка чого знову обісралися
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+2
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Lulinnha
Это конечно хорошо. Но какие шансы на успех ? 
Клас Бельгийцев этой ранней подготовкой не убиваться... Но Ребров включил эту идею. 
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0
Юрий Щербань
Переноси чи не переноси результат буде такий самий,у них Куртуа,Де Брюйне,Лукаку повернуться і тренер новий злий до гри 
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0
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