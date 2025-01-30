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  4. Черноморец просматривает двух новичков: один из них игрок Шахтера
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 23:16 |
270
0

Черноморец просматривает двух новичков: один из них игрок Шахтера

Новые игроки для обороны и полузащиты

30 января 2025, 23:16 |
270
0
Черноморец просматривает двух новичков: один из них игрок Шахтера
ФК Черноморец

Как уже сообщалось, на тренировочном сборе в Турции одесский «Черноморец» провел сразу два спарринга: в первом из них «моряки» встретились с венгерской «Кишвардой», а во втором с представителем Косово – «Малишево».

В этих поединках тренерский штаб одесситов опробовал в деле сразу нескольких потенциальных новичков. По информации Sport.ua, ими являются легионеры с разных континентов – Южной Америки и Средней Азии. По имеющимся данным – это бразильский защитник Рьян Карлос и таджикский полузащитник Хусрав Тоиров.

Первый из них в последнее время защищал цвета клуба КРБ на Родине, а второй играл в Казахстане за Атырау. Интересно, что оба находились в этих командах в аренде от бразильской «Байи» и донецкого «Шахтера» соответственно.

Известно, что главный тренер Черноморца Александр Бабич планирует тщательно проверить обоих легионеров в ближайшем контрольном матче его команды на турецком Средиземноморье.

Следующим соперником «черно-синих» должна стать болгарская Фратрия из Варны, в которой, кстати, работал нынешний руководитель «моряков».

Ранее мы сообщали, что один из спаррингов Черноморца в Турции завершился скандалом.

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Черноморец Одесса Кишварда Малишево Хусрав Тоиров трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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