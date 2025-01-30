Черноморец просматривает двух новичков: один из них игрок Шахтера

Как уже сообщалось, на тренировочном сборе в Турции одесский «Черноморец» провел сразу два спарринга: в первом из них «моряки» встретились с венгерской «Кишвардой», а во втором с представителем Косово – «Малишево».

В этих поединках тренерский штаб одесситов опробовал в деле сразу нескольких потенциальных новичков. По информации Sport.ua, ими являются легионеры с разных континентов – Южной Америки и Средней Азии. По имеющимся данным – это бразильский защитник Рьян Карлос и таджикский полузащитник Хусрав Тоиров.

Первый из них в последнее время защищал цвета клуба КРБ на Родине, а второй играл в Казахстане за Атырау. Интересно, что оба находились в этих командах в аренде от бразильской «Байи» и донецкого «Шахтера» соответственно.

Известно, что главный тренер Черноморца Александр Бабич планирует тщательно проверить обоих легионеров в ближайшем контрольном матче его команды на турецком Средиземноморье.

Следующим соперником «черно-синих» должна стать болгарская Фратрия из Варны, в которой, кстати, работал нынешний руководитель «моряков».

Ранее мы сообщали, что один из спаррингов Черноморца в Турции завершился скандалом.