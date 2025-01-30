Известны подробности. Спарринг Черноморца в Турции завершился скандалом

Сегодня, 30 января, футболисты одесского «Черноморца» провели очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Турции.

В этот раз подопечные Александра Бабича встретились с представителем второго дивизиона венгерского футбола – командой «Кишварда».

Эта игра началась довольно рано – в 9:30 по киевскому времени. Трудно сказать, насколько организм спортсменов готов к такому испытанию, однако скучать тем, кто наблюдал за ходом событий в этом спарринге, не пришлось.

Главные события развернулись в первом тайме, в котором были забиты три мяча. Счет открыли венгры, которым на 32-й минуте удалось остановить наступление «Черноморца» и провести быструю контратаку. Она получилась не только эффектной, но и эффективной – 0:1.

Прошло всего семь минут, как одесситы установили равновесие. Отобрав мяч у соперника на подступах к своей штрафной, «Черноморец» усилиями Александра Пшеничнюка и Алексея Хобленко заставили голкипера «Кишварды» капитулировать. Первый сделал длинную верховую передачу со своей половины поля на второго, и оказавшись на свободном пространстве от опеки защитника венгерской команды, нападающий «моряков» все же поразил цель.

Однако на 45-й минуте «Черноморец» пропустил второй раз. Игрок «Кишварды» получил пас перед линией штрафной зоны, обработал мяч, сместился в сторону и, развернувшись, эффектно «выстрелил» в дальний угол. Страж ворот «моряков» Артур Рудько явно не ожидал такого, поэтому оказался бессилен.

Следует сказать, что венгры играли грубо, часто злоупотребляя запрещенными приемами. По этой причине в игре время от времени возникали паузы, необходимые для того, чтобы погасить страсти. Так было и во втором тайме, который завершился без голов.

Правда, «Черноморец» на пятой компенсированной минуте получил право на пенальти, назначенное арбитром за игру рукой венгерского игрока в собственной штрафной. Со стороны футболистов «Кишварды» и в знак протеста команда покинула поле. Так что пенальти так и не был пробит, поэтому счет остался без изменений – 1:2.

«Черноморец» играл в таком составе: Рудько, Кисиль, Лацабидзе, Скиба, Гомес (игрок на просмотре, 46), Ермаков, Габелок, Шевцов, Попов, Пшеничнюк, Хобленко (на замену выходили Кратов, Мустафаев, Безбородько, Крайник и два потенциальных новичка).

Сегодня, 30 января, одесская команда должна провести еще один спарринг. В этот раз соперником «моряков» будет очередной представитель Косово – команда «Малишево».