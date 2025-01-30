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Товарищеские матчи
Черноморец
30.01.2025 09:30 – FT 1 : 2
Кишварда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 09:30 | Обновлено 30 января 2025, 11:30
265
0

Черноморец – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 января в 09:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

30 января 2025, 09:30 | Обновлено 30 января 2025, 11:30
265
0
Черноморец – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клуб Черноморец Одесса проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет клуб Кишварда из Венгрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 30 января в 09:30 в Турции.

Черноморец – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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