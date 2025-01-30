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  4. Забивали только в первом тайме. Черноморец проиграл венгерскому клубу
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 11:47 |
226
0

Забивали только в первом тайме. Черноморец проиграл венгерскому клубу

Одесский клуб уступил «Кишварде»

30 января 2025, 11:47 |
226
0
Забивали только в первом тайме. Черноморец проиграл венгерскому клубу
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» продолжает подготовку ко второй части сезона. В третьем спарринге на сборах в Турции соперником одесской команды стал венгерский клуб «Кишварда».

«Кишварда» выступает во втором по силе венгерском дивизионе. Клуб покинул элиту по итогам прошлого сезона. В турнирной таблице команда занимает третье место и претендует на повышение в классе.

Первый мяч в игре «Кишварда» забила на 32-й минуте. «Черноморцу» удалось довольно быстро отыграться. Счет стал равным уже через шесть минут. Но под занавес первого тайма «Кишварда» снова вышла вперед. Второй тайм прошел без забитых мячей.

30 января «Черноморец» проведет еще один поединок. Соперником станет клуб «Малишево» из Косово.

Товарищеский матч. 30 января. Турция

Черноморец Одесса (Украина) – Кишварда (Венгрия) – 1:2.

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Черноморец Одесса Кишварда учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Сергій Турчак
Сергій Турчак Источник
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