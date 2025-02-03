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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 21:11 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:45
3020
3

Динамо отдало в аренду сына легенды клуба

Алексей Гусев продолжит карьеру в харьковском клубе Металлист 1925

03 февраля 2025, 21:11 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:45
3020
3
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
ФК Динамо. Алексей Гусев

Киевское «Динамо» отдало в аренду 19-го летнего фулбека Алексея Гусева – сына легенды клуба Олега Гусева.

По информации ТаТоТаке, Алексей Гусев продолжит карьеру в харьковском «Металлисте 1925», где проведет весеннюю часть сезона. Первую часть сезона Гусев-младший отыграл за луганскую «Зарю».

В этом сезоне на клубном уровне Алексей Гусев провел восемь поединков, но результативным действиями так и не отличался.

Ранее сообщалось, что трансфер защитника «Динамо» Максима Дячука сорвался, футболист должен был перебраться в Испанию.

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Алексей Гусев Динамо Киев Металлист 1925 трансферы УПЛ трансферы аренда игрока ТаТоТаке
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Gargantua81
не давали ему играть в Заре.
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vruthiy-112
І Саленка молодшого туди ж,  якщо візьмуть, нехай там носиться як пригорівший.!!!
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0
PullBen
Хороша можливість отримати ігровий час, хлопцю 19 років тому все ще попереду. Якщо візьметься серйозно за футбол то зможе заграти на високому рівні, можливо і у нас буде свій Ламін Ямал))
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0
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