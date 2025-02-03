Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Алексей Гусев продолжит карьеру в харьковском клубе Металлист 1925
Киевское «Динамо» отдало в аренду 19-го летнего фулбека Алексея Гусева – сына легенды клуба Олега Гусева.
По информации ТаТоТаке, Алексей Гусев продолжит карьеру в харьковском «Металлисте 1925», где проведет весеннюю часть сезона. Первую часть сезона Гусев-младший отыграл за луганскую «Зарю».
В этом сезоне на клубном уровне Алексей Гусев провел восемь поединков, но результативным действиями так и не отличался.
Ранее сообщалось, что трансфер защитника «Динамо» Максима Дячука сорвался, футболист должен был перебраться в Испанию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В услугах полузащитника был заинтересован английский «Вулверхемптон»
Артем Довбик появился на поле во втором тайме и ничем не запомнился