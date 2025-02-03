Динамо отдало в аренду сына легенды клуба

Киевское «Динамо» отдало в аренду 19-го летнего фулбека Алексея Гусева – сына легенды клуба Олега Гусева.

По информации ТаТоТаке, Алексей Гусев продолжит карьеру в харьковском «Металлисте 1925», где проведет весеннюю часть сезона. Первую часть сезона Гусев-младший отыграл за луганскую «Зарю».

В этом сезоне на клубном уровне Алексей Гусев провел восемь поединков, но результативным действиями так и не отличался.

Ранее сообщалось, что трансфер защитника «Динамо» Максима Дячука сорвался, футболист должен был перебраться в Испанию.