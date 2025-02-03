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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 18:43 | Обновлено 03 февраля 2025, 18:55
1067
4

Источник: трансфер защитника Динамо в Испанию сорвался

Дячук, скорее всего, останется в киевской команде

03 февраля 2025, 18:43 | Обновлено 03 февраля 2025, 18:55
1067
4
Источник: трансфер защитника Динамо в Испанию сорвался
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Дячук

По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитник «Динамо» Максим Дячук все же останется в составе киевской команды до лета.

Еще остается несколько часов до закрытия трансферного окна в Испании, однако на этот момент переговоры по переходу завершены, хотя ранее сообщалось, что клуб Сегунды «Сарагоса» возьмет игрока в аренду до конца сезона.

Но «Динамо», сохраняя Дячука и Владимира Бражко, готово на все, чтобы вернуть золото УПЛ в Киев.

21-летний Дячук в нынешнем сезоне провел 9 матчей.

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Динамо Киев Максим Дячук трансферы трансферы УПЛ Сарагоса Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 4
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Gargantua81
есть конспирологическая версия, что в случае продажи Бражко собирались  купить защитника и отпустить Дячука.
Но поскольку по Бражко не договорились, то нет денег на защитника и решили не отпускать Дячука.
санта барбара
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0
apepa
Покую..
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