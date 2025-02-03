Украина. Премьер лига03 февраля 2025, 18:43 | Обновлено 03 февраля 2025, 18:55
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Источник: трансфер защитника Динамо в Испанию сорвался
Дячук, скорее всего, останется в киевской команде
03 февраля 2025, 18:43 | Обновлено 03 февраля 2025, 18:55
1067
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитник «Динамо» Максим Дячук все же останется в составе киевской команды до лета.
Еще остается несколько часов до закрытия трансферного окна в Испании, однако на этот момент переговоры по переходу завершены, хотя ранее сообщалось, что клуб Сегунды «Сарагоса» возьмет игрока в аренду до конца сезона.
Но «Динамо», сохраняя Дячука и Владимира Бражко, готово на все, чтобы вернуть золото УПЛ в Киев.
21-летний Дячук в нынешнем сезоне провел 9 матчей.
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Но поскольку по Бражко не договорились, то нет денег на защитника и решили не отпускать Дячука.
санта барбара