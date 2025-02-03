Источник: трансфер защитника Динамо в Испанию сорвался

По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитник «Динамо» Максим Дячук все же останется в составе киевской команды до лета.

Еще остается несколько часов до закрытия трансферного окна в Испании, однако на этот момент переговоры по переходу завершены, хотя ранее сообщалось, что клуб Сегунды «Сарагоса» возьмет игрока в аренду до конца сезона.

Но «Динамо», сохраняя Дячука и Владимира Бражко, готово на все, чтобы вернуть золото УПЛ в Киев.

21-летний Дячук в нынешнем сезоне провел 9 матчей.