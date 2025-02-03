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Испания
03 февраля 2025, 17:52 | Обновлено 03 февраля 2025, 17:54
1154
0

Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи

Карло Анчелотти проведет изменения в обороне

03 февраля 2025, 17:52 | Обновлено 03 февраля 2025, 17:54
1154
0
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Карло Анчелотти имеет несколько планов на предстоящие топовые матчи мадридского «Реала»: встреча с «Атлетико» в чемпионате и двухматчевое противостояние с «Манчестер Сити», сообщает Relevo.

По информации источника, 65-летний специалист имеет несколько вариантов обороны испанского гранда после того, как Антонио Рюдигер получил травму. Немец практически точно не сыграет в первом матче с английским клубом, а также пропустит дерби Мадрида. Итальянский тренер планирует в этих матчах основой парой защитников поставить Рауля Асенсио и Орельен Тчуамени, а запасным центрбэком будет Давид Алаба.

Несмотря на неплохую игру Давида в то игровое время, которое он получил после того, как восстановился после полученной травмы крестообразных связок, в Мадриде не уверены в способности Давида сыграть против топовых нападающих на высоком уровне.

В случае, если Алаба вновь получит травму, то 3-м центральным защитником команды станет Ферлан Менди, который уже не является основным левым защитником.

Ранее сообщалось о том, что Роналду прокомментировал игру Мбаппе.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Атлетико Мадрид Ла Лига Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов Рауль Асенсио Давид Алаба Ферлан Менди Антонио Рюдигер Орельен Тчуамени
Данііл Киріяка Источник: Relevo
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