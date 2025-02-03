Неймар вернулся в Сантос. Вряд ли из этого получится хоть что-то путное

Имя в футболе (впрочем, не только в футболе) порой ценится выше, нежели реальные плоды, взращиваемые этим именем. Ярчайший тому пример – Неймар. До сих пор самый дорогой футболист планеты переходил из «ПСЖ» в чемпионат Саудовской Аравии в статусе суперзвезды. Как равный Криштиану Роналду. Но по факту этот переход стал громаднейшим провалом.

Бразилец пришел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. «Сен-Жермен» заработал на этом трансфере порядка ста миллионов евро. Деньги громадные, но если вспомнить, за какую сумму Ней переходил в Париж из «Барселоны», то эти огромные деньги не покрыли и половины того шального трансфера.

Однако мне кажется, что боссы «Парижа» вздохнули с облегчением, избавившись от капризной звезды. А боссы «Аль-Хиляля» даже не подозревали тогда, во что они вляпались.

За полтора года, проведенных Неймаром в чемпионате Саудовской Аравии, он наиграл за «Аль-Хиляль» аж семь матчей. Если быть точным, то 428 минут. И вот за эти минуты нападающий заработал такое состояние, которое не снилось и графу Монте Кристо, ведь годовая зарплата Неймара – порядка 150 миллионов долларов.

Причина, из-за которой Ней так мало наиграл в саудовском чемпионате – весьма банальная для него: травмы. Он и ранее был им подвержен, а в последнее время повреждения его преследовали по пятам.

В октябре 2023 года, играя за сборную Бразилии в матче против Уругвая, Неймар получил тяжелейшую травму – разрыв мениска и крестообразных связок колена. Далее была операция и мучительное восстановление, на которое понадобился целый год.

В октябре 2024-го Ней вернулся. Но провел всего два матча за «Аль-Хиляль» (в азиатской Лиге чемпионов). И снова – вне игры. И снова – из-за травмы. В этот раз повредил подколенное сухожилие.

Следовательно, в 2024 году Неймар отыграл лишь 42 минуты за «Аль-Хиляль». И эти 42 минуты стали для руководства саудовского клуба не просто золотыми, а бриллиантовыми, ибо стоили 101 миллион долларов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Вполне возможно, что «Аль-Хиляль» и дальше бы терпел мучения некогда одного из лучшим футболистов мира, мучаясь вместе с Неймаром, однако поведение игрока вне поля вывело из себе клубное руководство. Нескончаемые вечеринки и карнавалы, покерные турниры – Неймар не отличался особым усердием во время лечения.

И терпение «Аль-Хиляля» лопнуло. О возможности досрочного расторжения контракта межу клубом и бразильцем упорно говорили уже в конце прошлого года. Слухи отправляли Неймара в «Интер Майями», где играют его бывшие партнеры по нападению «Барсы» – Месси и Суарес. Однако восстановление знаменитого атакующего трио не состоялось.

Не вернулся Ней и в «Барселону», хотя и об этом тоже судачили.

Но в «Аль-Хиляле» он тоже не остался. То, что такой сюжет более чем реалистичный, стало ясно после того, как клуб не внес Неймара в заявку на 2025 год.

Жорже Жезуш, главный тренер «Аль-Хиляля», недвусмысленно дал понять, что не рассчитывает на травматичного футболиста: «Он не может показывать тот уровень, к которому мы все привыкли. К сожалению, ситуация стала непростой для него. У Неймара в приоритете не футбол».

И в конце января сего года «Аль-Хиляль» официально объявил о досрочном расторжение контракта с Неймаром по обоюдному согласию сторон. «Спасибо и удачи». Вот так немногословно и суховато «Аль-Хиляль» отпустил Неймара на вольные хлеба.

Летом 2023-го казалось, что «Аль-Хиляль», подписав Неймара, совершил прекрасный маркетинговый ход. Действительность же оказалась в тысячи раз прозаичнее. Саудовский клуб этим трансфером влетел на сумасшедшие деньги, а главный золотой мальчик современного футбола в итоге стал еще более золотым. Но по факту еще больше отдалился от некогда своей навязчивой мечты – выиграть Золотой мяч.

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Единственным реальным претендентом на Неймара оказался его бывший клуб – «Сантос». Именно по игре в этой команде футбольный мир и узнал нового гения. Ней выиграл с «Сантосом» Кубок Либертадорес. И в 2016-м укатил в «Барселону», чтобы выиграть и Лигу чемпионов. Хотя мог оказаться и в «Реале»: королевский клуб до последнего соперничал с «блауграной» за бразильского вундеркинда.

«Сантос» довольно оригинальным способом заманивал Неймара. В клубе, где начинал карьеру сам Пеле, сгенерировали голос «короля футбола», который зазывал Неймара вернуться. Это видео растрогало и самого игрока, и его отца, а по совместительству и агента Нея.

Ради возвращения на круги своя Неймар и пошел на расторжение контракта с «Аль-Хилялем», из-за чего не «досчитался» порядка сорока миллионов евро. Но какие могут быть деньги, если сам Пеле просит вернуться?

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

И Неймар вернулся. И расплакался на первой же презентации, увидев заполненный стадион и радостных болельщиков. И пообещал сделать все от себя зависящее, чтобы вернуть былое величие своей родной команде.

Только вот вряд ли получится, уж простите за мою субъективную прямоту. Неймар перестал играть в футбол, играть так, как он мог, уже в последние годы пребывания в «ПСЖ». В «Аль-Хиляле» он делал все, что угодно, только не играл в любимую игру. Ему уже 32 года. Учитывая его травматичность, апатичность и пресыщение, вряд ли можно говорить о реанимации великой карьеры.

Скорее можно говорить о закате карьеры. Карьеры, которая так и не стала великой, хотя имела для этого все предпосылки.