Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги

В четверг, 29 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

«Сливочные» активно готовятся к этому матчу. В сети появилось видео двусторонней игры игроков «Реала» на тренировке. В одному из эпизодов украинский вратарь Андрей Лунин допустил ошибку, не сумев принять передачу от Рюдигера, что привело к пропущенному голу.

По информации мадридских СМИ, Лунин этим действием удивил главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, который ранее не замечал за украинцем таких ошибок. Карло и весь тренерский штаб надеется, что это была разовая ошибка и такое больше не повторится.