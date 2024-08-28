Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Испания
28 августа 2024, 22:13 | Обновлено 28 августа 2024, 22:23
2281
2

Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги

Украинский вратарь допустил ошибку на тренировке 

28 августа 2024, 22:13 | Обновлено 28 августа 2024, 22:23
2281
2
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В четверг, 29 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

«Сливочные» активно готовятся к этому матчу. В сети появилось видео двусторонней игры игроков «Реала» на тренировке. В одному из эпизодов украинский вратарь Андрей Лунин допустил ошибку, не сумев принять передачу от Рюдигера, что привело к пропущенному голу.

По информации мадридских СМИ, Лунин этим действием удивил главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, который ранее не замечал за украинцем таких ошибок. Карло и весь тренерский штаб надеется, что это была разовая ошибка и такое больше не повторится.

По теме:
Атлетик переиграл Валенсию в Ла Лиге, Вальядолид и Леганес поделили очки
Атлетико – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. В основе еще долго не будет? Лунин допустил ляп на тренировке Реала
видео чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид тренировка Ла Лига Андрей Лунин Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Футбол | 28 августа 2024, 21:53 3
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали

У наставника «Ромы» и Бриана Кристанте возник конфликт

Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Футбол | 28 августа 2024, 06:23 38
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?

Корзина посева киевского клуба для жеребьевки ЛЕ будет определена позже

Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Футбол | 28.08.2024, 08:20
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Бокс | 28.08.2024, 08:41
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Шапаренко может перейти в клуб-финалист прошлогоднего еврокубка
Футбол | 28.08.2024, 17:28
Шапаренко может перейти в клуб-финалист прошлогоднего еврокубка
Шапаренко может перейти в клуб-финалист прошлогоднего еврокубка
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Який головний закон захисника, під час пасу воротарю? Не віддавати передачу в ствір воріт.  Луніна не оправдовую тому, що він реально тупо приймав м'яс, але Рюдігер винуватий на всі 100%.
Ответить
0
an52
І Мудрик здивував тренера, і Лунін...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
26.08.2024, 20:30 18
Теннис
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
27.08.2024, 23:59 35
Футбол
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
27.08.2024, 11:13 7
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 165
Футбол
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
27.08.2024, 09:11 5
Футбол
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
27.08.2024, 07:25 46
Бокс
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
28.08.2024, 07:11 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем