Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Украинский вратарь допустил ошибку на тренировке
В четверг, 29 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».
«Сливочные» активно готовятся к этому матчу. В сети появилось видео двусторонней игры игроков «Реала» на тренировке. В одному из эпизодов украинский вратарь Андрей Лунин допустил ошибку, не сумев принять передачу от Рюдигера, что привело к пропущенному голу.
По информации мадридских СМИ, Лунин этим действием удивил главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, который ранее не замечал за украинцем таких ошибок. Карло и весь тренерский штаб надеется, что это была разовая ошибка и такое больше не повторится.
Arda Güler's aura alone is enough to make Lunin lose his composure 😂😂🤍🤍pic.twitter.com/DjCDflMARq— Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) August 28, 2024
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