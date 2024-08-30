30 августа на «Комендадор Жоаким де Алмейда Фрейташ» пройдет матч 4-го тура Примейры Португалии, в котором «Морейренсе» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Морейренсе

Команда в 2017-м году взяла свой единственный серьезный трофей, в виде Кубка Лиги. Но потом зелено-белые теряли место в Примейре, правда, получилось достаточно быстро вернуться. И даже получилось забраться на шестое место в итоговой турнирной таблице прошлого первенства. В новом цикле подопечные Сесара Пейшото, укрепившись рядом любопытных подписаний, смогли удачно стартовать. Сначала на выезде было обыграно 2:1 Фаренсе на его поле, а потом, пропустив уже на 3-й минуте, справились с Арокой, оформив итоговые 3:1. В прошлом туре, играя на выезде против сильного и амбициозного соперника, Браги, проиграли - Асуэ забил уже в третьем матче кряду, но архиепископы ответили трижды.

Бенфика

Клуб в прошлом сезоне сделал заметный шаг назад по сравнению с первым годом Рогера Шмидта в Португалии: утратили титул в Примейре, не вышли из группы в Лиге чемпионов. Летом из Лиссабона ушло несколько звезд: Жоау Невеша забрал ПСЖ, Давида Нереса - в Наполи. Причем оба уходили в августе, уже фактически тогда, когда начинался новый сезон. Да и Ренату Саншеша забрали тогда же - это Бесте приобрели из Хайденхайма заранее, еще в первой половине лета. Красно-белые новый сезон начали сразу же с осечки, причем очень болезненной: вдруг уступили 0:2 на поле скромного Фамаликана. Потом, конечно, выместили злость дома на Каса Пии, дома разгромив ее 3:0. С Эштрелой было сложнее, но в итоге гол Кекчю так и остался единственным и, значит, победным.

Статистика личных встреч

В 2022-2023 зелено-белые ухитрялись трижды кряду свести поединки с орлами к ничьим. И только в апреле проиграли гранду, причем разгромно, 0:3.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо больше верят в гостей. Осечек им летом точно больше не нужно - ставим на победу орлов с форой -1 гол (коэффициент - 1,74).