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Чемпионат Португалии
Морейренсе
30.08.2024 22:15 – FT 1 : 1
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
31 августа 2024, 02:59 |
125
0

ВИДЕО. Трубин получил курьезный гол. Какая оценка украинца за матч Бенфики?

30 августа орлы спаслись в поединке 4-го тура против Морейренсе на 90+7-й (1:1)

31 августа 2024, 02:59 |
125
0
ВИДЕО. Трубин получил курьезный гол. Какая оценка украинца за матч Бенфики?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

30 августа состоялся матч 4-го тура чемпионата Португалии между командами Морейренсе и Бенфика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Комендадор Жоаким де Алмейда Фрейтас в Морейра-де-Конегуше. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе. На 84-й украинец пропустил курьезный гол после рикошета от своего партнера. Орлам удалось спастись на 90+7-й благодаря голу Маркоса Леонардо.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник Бенфики Леандру Баррейру (7.7).

Видеообзор матча Морейренсе – Бенфика (1:1)

Оценки WhoScored за матч Морейренсе – Бенфика (1:1)

События матча

90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Леонардо (Бенфика).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Лоуренс Офори (Морейренсе).
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Морейренсе Бенфика чемпионат Португалии по футболу оценки WhoScored Анатолий Трубин видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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