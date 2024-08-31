ВИДЕО. Трубин получил курьезный гол. Какая оценка украинца за матч Бенфики?
30 августа орлы спаслись в поединке 4-го тура против Морейренсе на 90+7-й (1:1)
30 августа состоялся матч 4-го тура чемпионата Португалии между командами Морейренсе и Бенфика.
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Поединок прошел на стадионе Комендадор Жоаким де Алмейда Фрейтас в Морейра-де-Конегуше. Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе. На 84-й украинец пропустил курьезный гол после рикошета от своего партнера. Орлам удалось спастись на 90+7-й благодаря голу Маркоса Леонардо.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник Бенфики Леандру Баррейру (7.7).
Видеообзор матча Морейренсе – Бенфика (1:1)
Оценки WhoScored за матч Морейренсе – Бенфика (1:1)
События матча
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