Орлы едва спаслись. Бенфика потеряла очки, Трубин пропустил один мяч

​Вечером 30 августа в чемпионате Португалии состоялся стартовый матч 4-го тура.

Бенфика не сумела на выезде обыграть команду Морейренсе, и матч закончился вничью (1:1).

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл за орлов весь матч и пропустил один гол – на 84-й минуте отличился Лоуренс Офори.

Бенфика спасла игру благодаря пенальти, который на 90+7 минуте реализовал бразилец Маркос Леонардо.

Бенфика занимает 5-е место в Португалии с 7 очками из 12 возможных. А лидируют Спортинг, Порту и Фамаликау (по 9 из 9).

Чемпионат Португалии

4-й тур, 30 августа

Морейренсе – Бенфика – 1:1

Голы: Офори, 84 – Маркос Леонардо, 90+7 (пен)

Турнирная таблица

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