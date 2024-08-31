Орлы едва спаслись. Бенфика потеряла очки, Трубин пропустил один мяч
Стартовый матч 4-го тура против Морейренсе завершился вничью со счетом 1:1
Вечером 30 августа в чемпионате Португалии состоялся стартовый матч 4-го тура.
Бенфика не сумела на выезде обыграть команду Морейренсе, и матч закончился вничью (1:1).
Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл за орлов весь матч и пропустил один гол – на 84-й минуте отличился Лоуренс Офори.
Бенфика спасла игру благодаря пенальти, который на 90+7 минуте реализовал бразилец Маркос Леонардо.
Бенфика занимает 5-е место в Португалии с 7 очками из 12 возможных. А лидируют Спортинг, Порту и Фамаликау (по 9 из 9).
Чемпионат Португалии
4-й тур, 30 августа
Морейренсе – Бенфика – 1:1
Голы: Офори, 84 – Маркос Леонардо, 90+7 (пен)
Турнирная таблица
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