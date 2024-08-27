Чемпионат Португалии. Бенфика с Трубиным – вне топ-5 по итогам 3 туров

В чемпионате Португалии в уик-энд состоялись матчи 3-го тура.

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл за «Бенфику» на ноль, и «орлы» выиграли домашний матч против команды «Эштрела Амадора» (1:0).

Единственный в поединке гол забил турецкий хавбек Оркун Кекчю на 19-й минуте. Трубин провел весь матч за Бенфику и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Бенфика занимает лишь 6-е место в Португалии с 6 очками из 9 возможных. А лидируют Спортинг, Порту и Фамаликау (по 9).

Чемпионат Португалии. 3-й тур

23.08. 22:15. Фаренсе – Спортинг – 0:5

24.08. 17:30. Каза Пиа – Санта-Клара – 0:2

24.08. 20:00. Порту – Риу Аве – 2:0

24.08. 22:30. Фамаликау – Боавишта – 1:0

24.08. 22:30. Бенфика – Эштрела Амадора – 1:0

25.08. 17:30. Арока – Насьонал – 1:0

25.08. 20:00. Эшторил – Жил Висенте – 0:0

25.08. 22:30. Брага – Морейренсе – 3:1

25.08. 22:30. AVS – Витория Гимараеш – 1:0

Турнирная таблица

25.08. 17:30. Арока – Насьонал – 1:0

25.08. 20:00. Эшторил – Жил Висенте – 0:0

25.08. 22:30. Брага – Морейренсе – 3:1

25.08. 22:30. AVS – Витория Гимараеш – 1:0