Чемпионат Португалии. Бенфика с Трубиным – вне топ-5 по итогам 3 туров
Лидируют в турнире Спортинг, Порту и Фамаликау, набравшие по 9 очков
В чемпионате Португалии в уик-энд состоялись матчи 3-го тура.
Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл за «Бенфику» на ноль, и «орлы» выиграли домашний матч против команды «Эштрела Амадора» (1:0).
Единственный в поединке гол забил турецкий хавбек Оркун Кекчю на 19-й минуте. Трубин провел весь матч за Бенфику и сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Бенфика занимает лишь 6-е место в Португалии с 6 очками из 9 возможных. А лидируют Спортинг, Порту и Фамаликау (по 9).
Чемпионат Португалии. 3-й тур
- 23.08. 22:15. Фаренсе – Спортинг – 0:5
- 24.08. 17:30. Каза Пиа – Санта-Клара – 0:2
- 24.08. 20:00. Порту – Риу Аве – 2:0
- 24.08. 22:30. Фамаликау – Боавишта – 1:0
- 24.08. 22:30. Бенфика – Эштрела Амадора – 1:0
- 25.08. 17:30. Арока – Насьонал – 1:0
- 25.08. 20:00. Эшторил – Жил Висенте – 0:0
- 25.08. 22:30. Брага – Морейренсе – 3:1
- 25.08. 22:30. AVS – Витория Гимараеш – 1:0
Турнирная таблица
25.08. 17:30. Арока – Насьонал – 1:0
25.08. 20:00. Эшторил – Жил Висенте – 0:0
25.08. 22:30. Брага – Морейренсе – 3:1
25.08. 22:30. AVS – Витория Гимараеш – 1:0
События матча
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