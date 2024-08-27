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  4. Чемпионат Португалии. Бенфика с Трубиным – вне топ-5 по итогам 3 туров
Чемпионат Португалии
Брага
25.08.2024 22:30 – FT 3 : 1
Морейренсе
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Португалия
27 августа 2024, 21:40 | Обновлено 27 августа 2024, 21:58
114
0

Чемпионат Португалии. Бенфика с Трубиным – вне топ-5 по итогам 3 туров

Лидируют в турнире Спортинг, Порту и Фамаликау, набравшие по 9 очков

27 августа 2024, 21:40 | Обновлено 27 августа 2024, 21:58
114
0
Чемпионат Португалии. Бенфика с Трубиным – вне топ-5 по итогам 3 туров
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В чемпионате Португалии в уик-энд состоялись матчи 3-го тура.

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл за «Бенфику» на ноль, и «орлы» выиграли домашний матч против команды «Эштрела Амадора» (1:0).

Единственный в поединке гол забил турецкий хавбек Оркун Кекчю на 19-й минуте. Трубин провел весь матч за Бенфику и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Бенфика занимает лишь 6-е место в Португалии с 6 очками из 9 возможных. А лидируют Спортинг, Порту и Фамаликау (по 9).

Чемпионат Португалии. 3-й тур

  • 23.08. 22:15. Фаренсе – Спортинг – 0:5
  • 24.08. 17:30. Каза Пиа – Санта-Клара – 0:2
  • 24.08. 20:00. Порту – Риу Аве – 2:0
  • 24.08. 22:30. Фамаликау – Боавишта – 1:0
  • 24.08. 22:30. Бенфика – Эштрела Амадора – 1:0
  • 25.08. 17:30. Арока – Насьонал – 1:0
  • 25.08. 20:00. Эшторил – Жил Висенте – 0:0
  • 25.08. 22:30. Брага – Морейренсе – 3:1
  • 25.08. 22:30. AVS – Витория Гимараеш – 1:0

Турнирная таблица

25.08. 17:30. Арока – Насьонал – 1:0

25.08. 20:00. Эшторил – Жил Висенте – 0:0

25.08. 22:30. Брага – Морейренсе – 3:1

25.08. 22:30. AVS – Витория Гимараеш – 1:0

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Саласар (Брага).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Саласар (Брага).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Нлаво (Морейренсе).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Габри Мартинес (Брага).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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