Трубин сыграл на ноль. Бенфика взяла три очка в Португалии

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл за «Бенфику» в матче 3-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» выиграли домашний матч против команды «Эштрела Амадора» (1:0).

Единственный в поединке гол забил турецкий хавбек Оркун Кекчю на 19-й минуте игры.

Трубин провел весь матч за Бенфику и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Бенфика делит 4–7 места в Португалии с 6 очками из 9 возможных. А лидируют Спортинг, Порту и Фамаликау (по 9).

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Чемпионат Португалии. 3-й тур, 23 августа

Каза Пия – Санта-Клара – 0:2

Голы: Винисиус Лопес, 57, Рикардиньо, 90+5

Порту – Риу Аве – 2:0

Гол: Галено, 1, Нико Гонсалес, 30

Бенфика – Эштрела Амадора – 1:0

Гол: Оркун Кекчю, 19

Фамаликау – Боавишта – 1:0

Гол: Густаво Са. 6

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