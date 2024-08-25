Трубин сыграл на ноль. Бенфика взяла три очка в Португалии
Орлы делят 4–7 места в Португалии с 6 очками из 9 возможных
Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл за «Бенфику» в матче 3-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» выиграли домашний матч против команды «Эштрела Амадора» (1:0).
Единственный в поединке гол забил турецкий хавбек Оркун Кекчю на 19-й минуте игры.
Трубин провел весь матч за Бенфику и сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Бенфика делит 4–7 места в Португалии с 6 очками из 9 возможных. А лидируют Спортинг, Порту и Фамаликау (по 9).
Чемпионат Португалии. 3-й тур, 23 августа
Каза Пия – Санта-Клара – 0:2
Голы: Винисиус Лопес, 57, Рикардиньо, 90+5
Порту – Риу Аве – 2:0
Гол: Галено, 1, Нико Гонсалес, 30
Бенфика – Эштрела Амадора – 1:0
Гол: Оркун Кекчю, 19
Фамаликау – Боавишта – 1:0
Гол: Густаво Са. 6
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