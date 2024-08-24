Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 3-го тура чемпионата Портгугалии.

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«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Эштрела Амадора».

Встреча начнется 24 августа в 22:30 по киевскому времени.

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Эштрела Амадора