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Португалия
24 августа 2024, 22:23 | Обновлено 24 августа 2024, 22:32
115
0

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Эштрела Амадора

Игра 3-го тура чемпионата Португалии начнется 24 августа в 22:30

24 августа 2024, 22:23 | Обновлено 24 августа 2024, 22:32
115
0
Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Эштрела Амадора
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 3-го тура чемпионата Портгугалии.

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«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Эштрела Амадора».

Встреча начнется 24 августа в 22:30 по киевскому времени.

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Эштрела Амадора

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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