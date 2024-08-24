Португалия24 августа 2024, 22:23 | Обновлено 24 августа 2024, 22:32
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Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Эштрела Амадора
Игра 3-го тура чемпионата Португалии начнется 24 августа в 22:30
24 августа 2024, 22:23 | Обновлено 24 августа 2024, 22:32
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Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 3-го тура чемпионата Портгугалии.
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«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Эштрела Амадора».
Встреча начнется 24 августа в 22:30 по киевскому времени.
Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Эштрела Амадора
📋 Our starting XI!#SLBCFEA • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/M3tr7Qt1cj— SL Benfica (@slbenfica_en) August 24, 2024
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